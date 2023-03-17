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Англия
17 марта 2023, 14:25 | Обновлено 17 марта 2023, 14:26
154
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Эвертон

Команды сыграют в 28-м туре АПЛ

17 марта 2023, 14:25 | Обновлено 17 марта 2023, 14:26
154
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Эвертон
ФК Челси

В субботу, 18 марта, «Челси» в 28-м туре АПЛ примет «Эвертон». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч АПЛ

На данный момент «Челси» идет 10-м в турнирной таблице АПЛ с 37 очками в активе и игрой в запасе. «Эвертон» идет 15-м с 25 баллами в активе.

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Источник Sport.ua
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