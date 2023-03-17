Лига Европы17 марта 2023, 13:37 | Обновлено 17 марта 2023, 13:40
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Форвард Шахтера Кевин Келси оформил голевой юбилей
Джокеры украинских клубов забили 90-й мяч в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
17 марта 2023, 13:37 | Обновлено 17 марта 2023, 13:40
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Гол 18-летнего форварда «Шахтера» Кевина Келси в матче с «Фейеноордом» (1:7) стал 90-м для джокеров украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
49 раз наши «резервисты» отличились в этом турнире дома и 41 – в гостях. По 17 мячей забили после выхода на замену игроки «Днепра» и «Шахтера», 15 – «Динамо», по 9 – «Металлиста» и донецкого «Металлурга», 7 – «Зари», 5 – «Ворсклы», 4 – «Черноморца», по 2 – «Александрии», «Арсенала»/ЦСКА и «Карпат», 1 – «Кривбасса».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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