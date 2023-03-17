Кевин Келси забил первый гол в еврокубках
Венесуэлец открыл счет голам за украинский клуб в еврокубках
В матче с «Фейеноордом» (1:7) впервые отметился взятием ворот в еврокубках 18-летний форвард из Венесуэлы Кевин Келси. Он стал представителем 39-й страны дальнего зарубежья, в том числе 6-й из Южной Америки, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы.
К слову, за «Шахтер» открывали голевой счет полпреды еще восьми государств: Нигерии (Джулиус Агахова), Польши (Мариуш Левандовски), Сербии (Звонимир Вукич), Чехии (Томаш Гюбшман), Италии (Кристиано Лукарелли), Мексики (Нери Кастильо), Израиля (Манор Соломон) и Буркина-Фасо (Лассина Траоре).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные еврокубковые голы представителей стран Южной Америки за украинские клубы
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
31.07.2002
|
ЛЧ
|
КР2
|
ЛЕАНДРУ
|
Динамо
|
Пюник (д)
|
4:0
|
Перу
|
26.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Андерс МЕНДОСА
|
Металлург Д
|
Тирасполь (г)
|
2:1
|
Аргентина
|
19.03.2009
|
КУ
|
1/8
|
Вальтер АСЕВЕДО
|
Металлист
|
Динамо (д)
|
3:2
|
Парагвай
|
24.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
Динамо
|
Порту (г)
|
2:0
|
Уругвай
|
23.09.2020
|
ЛЧ
|
КР4
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Динамо
|
Гент (г)
|
2:1
|
Венесуэла
|
16.03.2023
|
ЛЕ
|
1/8
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
Фейеноорд (г)
|
1:7
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сыграют все основные защитники
Всем пяти украинским командам придется спустя сезон проходить квалификацию