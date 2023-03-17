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Лига Европы
17 марта 2023, 13:26 | Обновлено 17 марта 2023, 13:33
221
0

Кевин Келси забил первый гол в еврокубках

Венесуэлец открыл счет голам за украинский клуб в еврокубках

17 марта 2023, 13:26 | Обновлено 17 марта 2023, 13:33
221
0
Кевин Келси забил первый гол в еврокубках
ФК Шахтер. Кевин Келси

В матче с «Фейеноордом» (1:7) впервые отметился взятием ворот в еврокубках 18-летний форвард из Венесуэлы Кевин Келси. Он стал представителем 39-й страны дальнего зарубежья, в том числе 6-й из Южной Америки, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы.

К слову, за «Шахтер» открывали голевой счет полпреды еще восьми государств: Нигерии (Джулиус Агахова), Польши (Мариуш Левандовски), Сербии (Звонимир Вукич), Чехии (Томаш Гюбшман), Италии (Кристиано Лукарелли), Мексики (Нери Кастильо), Израиля (Манор Соломон) и Буркина-Фасо (Лассина Траоре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные еврокубковые голы представителей стран Южной Америки за украинские клубы

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Бразилия

31.07.2002

ЛЧ

КР2

ЛЕАНДРУ

Динамо

Пюник (д)

4:0

Перу

26.08.2004

КУ

КР2

Андерс МЕНДОСА

Металлург Д

Тирасполь (г)

2:1

Аргентина

19.03.2009

КУ

1/8

Вальтер АСЕВЕДО

Металлист

Динамо (д)

3:2

Парагвай

24.11.2015

ЛЧ

ГТ

Дерлис ГОНСАЛЕС

Динамо

Порту (г)

2:0

Уругвай

23.09.2020

ЛЧ

КР4

Карлос ДЕ ПЕНА

Динамо

Гент (г)

2:1

Венесуэла

16.03.2023

ЛЕ

1/8

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

Фейеноорд (г)

1:7

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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