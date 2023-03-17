Кевин Келси забил первый гол в еврокубках

В матче с «Фейеноордом» (1:7) впервые отметился взятием ворот в еврокубках 18-летний форвард из Венесуэлы Кевин Келси. Он стал представителем 39-й страны дальнего зарубежья, в том числе 6-й из Южной Америки, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы.

К слову, за «Шахтер» открывали голевой счет полпреды еще восьми государств: Нигерии (Джулиус Агахова), Польши (Мариуш Левандовски), Сербии (Звонимир Вукич), Чехии (Томаш Гюбшман), Италии (Кристиано Лукарелли), Мексики (Нери Кастильо), Израиля (Манор Соломон) и Буркина-Фасо (Лассина Траоре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные еврокубковые голы представителей стран Южной Америки за украинские клубы

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Счет Бразилия 31.07.2002 ЛЧ КР2 ЛЕАНДРУ Динамо Пюник (д) 4:0 Перу 26.08.2004 КУ КР2 Андерс МЕНДОСА Металлург Д Тирасполь (г) 2:1 Аргентина 19.03.2009 КУ 1/8 Вальтер АСЕВЕДО Металлист Динамо (д) 3:2 Парагвай 24.11.2015 ЛЧ ГТ Дерлис ГОНСАЛЕС Динамо Порту (г) 2:0 Уругвай 23.09.2020 ЛЧ КР4 Карлос ДЕ ПЕНА Динамо Гент (г) 2:1 Венесуэла 16.03.2023 ЛЕ 1/8 Кевин КЕЛСИ Шахтер Фейеноорд (г) 1:7

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.