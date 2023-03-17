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Чемпионат Европы
17 марта 2023, 13:15 | Обновлено 17 марта 2023, 13:16
555
0

Мхитарян отказал Петракову в возвращении в сборную Армении

Генрих принял решение сконцентрироваться на клубном футболе

17 марта 2023, 13:15 | Обновлено 17 марта 2023, 13:16
555
0
Мхитарян отказал Петракову в возвращении в сборную Армении
radar.am. Александр Петраков и Генрих Мхитарян

Главный тренер сборной Армении по футболу Александр Петраков заявил, что пытался вернуть Генриха Мхитаряна в сборную, но тот отказался.

«С самого первого дня своего прибытия в Армению я пытался лично связаться с Генрихом Мхитаряном. Сначала не получалось, потом я поинтересовался о нем у его одноклубников по «Шахтеру»: Пятова, Степаненко, Кривцова. Из разных источников мне сообщили, что Генрих не хочет выступать в сборной и будет придерживаться своего решения. Я попросил своего помощника Романа Березовского связаться с ним и понять его позицию, но Мхитарян также сказал Березовскому, что он уже принял решение.

Я был готов поехать в Милан и поговорить с Генрихом Мхитаряном, но он отказался. Решение Генриха Мхитаряна следует уважать. Он исключительный футболист для Армении», – сказал Петраков.

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Александр Петраков Генрих Мхитарян сборная Армении по футболу
Источник Radar Armenia
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