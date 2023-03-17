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  4. Буяльский может получить 5 матчей дисквалификации и не сыграть с Шахтером
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 12:38 |
2525
14

Буяльский может получить 5 матчей дисквалификации и не сыграть с Шахтером

Полузащитник «Динамо» подвел команду

17 марта 2023, 12:38 |
2525
14
Буяльский может получить 5 матчей дисквалификации и не сыграть с Шахтером
ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский пропустит как минимум три матча за оскорбление арбитра после завершения встречи с «Днепром-1» (1:0).

По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», срок дисквалификации 30-летнего хавбека может составить больше минимального наказания за данный вид нарушения – 5 матчей.

«Согласно дисциплинарным правилам УАФ оскорбление арбитра (прибавляем отягчающие в виде нецензурщины) наказывается дисквалификацией от 3 до 5 матчей. Члены КДК, заседание которого назначено на следующей неделе, имеют все основания «впаять» максимум. А 5-й матч приходится на 22 апреля (против «Шахтера» – прим.). Понятно, что нынешний девятиочковый гандикап не отыгрывается. Но точно Федерация снова будет виновата?», – сказано в сообщении.

В текущем сезоне УПЛ Буяльский сыграл 17 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 ассиста.

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судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу удаление с поля скандал Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Шахтер Донецк
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Комментарии 14
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Justin_Bieber15
Не полузащитник подвел команду, а кротовской судья 3..2...1... который за неспортивный удар  в ногу, когда в радиусе нескольких метров не было мяча, дал желтую, хотя это чистая красная да еще и дисквалификация на несколько матчей. Я бы тоже не выдержал и высказал все, что о нем думаю
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+7
Justin_Bieber15
Естественно получит пять, ведь пятый матч с кротами. Нет сомнений, что педерация подсуетится
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+5
DK1961
Чемпионат под присмотром жуликов и воров из ОПГ УАФ (на содержании у убийцы Брагина) никому не интересен! Это уже давно не смешно. Пора подниматься фанатам и разбираться с этим бандитским кодлом, засевшим в Доме футбола!
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+4
avk2307
Полное дно наша федерация и судейский комитет.
Даже не интересно уже чемпионат смотреть
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+4
romario1501
А давайте 5 років з конфіскацією , бо він сказав 3,14дарасу , що він 3,14дарас , а це є розголошенням державної таємниці ))) Браво УАФ ( Українська Асоціація Фокусників )
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+3
romario1501
А судєйці скільки дадуть ? Бо після Пріки йому нічого не дали .   
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0
kluchka_vova
коли був повтор і всі угледіли  що було порушення і карається червоною каткою то про яку дискаліфікацію йде мова?...  винен суддя і Буяльский йому так і сказав... а якби травма???? що нецензурно-тут він винен..але це гра... емоціїї..
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0
yan2018
ффу проводит Чемпионат, чтоб деньги от уефа пилить. Какой чемпионат во время войны! 
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0
BestOf
Сейчас главное обыграть Зорьку и шансы на бронзу будут да и за серебро можно потягаться ,ну думаю наше Динамо будут валить судьи на пользу  Днепра-1.Днепр-1 один очень хочет попасть в ЛЧ и там рвать вместо нас Баварии и Барселону
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0
umnuy2
удивил он меня своими криками после фола конечно-я такого вообще не видел никогда.Потом через минуту вскочил и бегал.Зачем этот цирк.Беседина когда шведы поломали реально-пацан лежал молча и терпел а этот верещал на весь стадион.Зачем этот цирк.
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-3
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BestOf
Нашему Динамо главное не проиграть сейчас Зорьке,а то до мачта с кротовнёй у шансов и на бронзу не будет 
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-4
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