Буяльский может получить 5 матчей дисквалификации и не сыграть с Шахтером

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский пропустит как минимум три матча за оскорбление арбитра после завершения встречи с «Днепром-1» (1:0).

По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», срок дисквалификации 30-летнего хавбека может составить больше минимального наказания за данный вид нарушения – 5 матчей.

«Согласно дисциплинарным правилам УАФ оскорбление арбитра (прибавляем отягчающие в виде нецензурщины) наказывается дисквалификацией от 3 до 5 матчей. Члены КДК, заседание которого назначено на следующей неделе, имеют все основания «впаять» максимум. А 5-й матч приходится на 22 апреля (против «Шахтера» – прим.). Понятно, что нынешний девятиочковый гандикап не отыгрывается. Но точно Федерация снова будет виновата?», – сказано в сообщении.

В текущем сезоне УПЛ Буяльский сыграл 17 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 ассиста.