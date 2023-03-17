Анатолий ТРУБИН: «Мы провели отличную еврокампанию»

21-летний голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал поражение от нидерландского «Фейеноорда» (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Очень трудный и грустный день для всех нас. Но то, что сделала команда, стоит уважения. Я очень горд быть ее частью. Горд за каждого в команде.

Считаю, что мы провели отличную еврокампанию. Учитывая, что в нас никто не верил и не верит. Каждый матч мы доказывали, что можем играть и показывать результат. И делали это так, как умели, всегда искренне и со 100% отдачей.

Играли за себя, за всю Украину. Мотивированные собственными мечтами, наставлениями Игора Йовичевича и вашей невероятной поддержкой. Мы продолжим работать дальше еще лучше, я уверен.

Такие разгромные поражения делают нас сильнее. Уже не раз доказывали, что умеем работать над ошибками и начинать все сначала с новыми силами», - написал Трубин.