Защитник Фейеноорда: «Игроки Шахтера действительно хорошие соперники»

25-летний защитник нидерландского «Фейеноорда» Давид Ганцко прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (7:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы так счастливы. Это удивительный результат. Сегодня у нас все прошло совершенно. Также мы забили много голов из-за пределов штрафной. Это немного напоминает мне игру в Лиге Европы, когда мы играли дома против «Штурма» из Граца. Это было что-то похожее, так как мы забили много голов.

На прошлой неделе мы гораздо больше владели мячом, чем сегодня. Но мы подготовились к высокому прессингу, и когда получали мяч, они были более открытыми, поэтому мы могли их наказать.

Не следует ожидать, что нам повезет со жребием в четвертьфинале. Впереди еще две большие игры. У нас была задача пройти «Шахтер», и мы очень рады. Возможно, это не выглядит так, но они действительно хорошие соперники", - сказал Ганцко.