Жозе МОУРИНЬО: «В Лиге Европы играют команды, которых здесь быть не должно»
Наставник «Ромы» – о выходе в четвертьфинал турнира
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо считает несправедливым, что в плей-офф Лиги Европы участвуют команды, вылетевшие из Лиги чемпионов.
«Меня не волнует жеребьевка. В четвертьфинал вышли команды, которых, по моему мнению, там быть не должно. Потому что тот, кто выбывает из еврокубка, должен ехать домой. Лига Европы – для тех, кто играл в ней с самого начала. «Лацио» [после вылета из ЛЕ и Лиги конференций] сейчас не отправится в свой третий турнир, не так ли?», - сказал Моуриньо.
Напомним, «Рома» в 1/8 финала Лиги Европы по итогам двух встреч победила испанский «Реал Сосьедад».
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