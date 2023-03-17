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  4. Жозе МОУРИНЬО: «В Лиге Европы играют команды, которых здесь быть не должно»
Лига Европы
17 марта 2023, 11:50 |
576
0

Жозе МОУРИНЬО: «В Лиге Европы играют команды, которых здесь быть не должно»

Наставник «Ромы» – о выходе в четвертьфинал турнира

17 марта 2023, 11:50 |
576
0
Жозе МОУРИНЬО: «В Лиге Европы играют команды, которых здесь быть не должно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо считает несправедливым, что в плей-офф Лиги Европы участвуют команды, вылетевшие из Лиги чемпионов.

«Меня не волнует жеребьевка. В четвертьфинал вышли команды, которых, по моему мнению, там быть не должно. Потому что тот, кто выбывает из еврокубка, должен ехать домой. Лига Европы – для тех, кто играл в ней с самого начала. «Лацио» [после вылета из ЛЕ и Лиги конференций] сейчас не отправится в свой третий турнир, не так ли?», - сказал Моуриньо.

Напомним, «Рома» в 1/8 финала Лиги Европы по итогам двух встреч победила испанский «Реал Сосьедад».

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Жозе Моуриньо Рома Рим Лига Европы Реал Сосьедад
Источник Sky Sport Italia
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