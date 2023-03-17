Жозе МОУРИНЬО: «В Лиге Европы играют команды, которых здесь быть не должно»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо считает несправедливым, что в плей-офф Лиги Европы участвуют команды, вылетевшие из Лиги чемпионов.

«Меня не волнует жеребьевка. В четвертьфинал вышли команды, которых, по моему мнению, там быть не должно. Потому что тот, кто выбывает из еврокубка, должен ехать домой. Лига Европы – для тех, кто играл в ней с самого начала. «Лацио» [после вылета из ЛЕ и Лиги конференций] сейчас не отправится в свой третий турнир, не так ли?», - сказал Моуриньо.

Напомним, «Рома» в 1/8 финала Лиги Европы по итогам двух встреч победила испанский «Реал Сосьедад».