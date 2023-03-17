Ига СВЕНТЕК: «Считаю, что поддержать украинских спортсменов – правильно»

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) на пресс-конференции после матча 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) в очередной раз поддержала украинских спортсменов:

– Накануне вечером вы сделали экстраординарные заявления об ответственности ведущих игроков, о давлении, которое испытывают украинцы, и так далее. Получили ли вы какую-либо реакцию от игроков или других людей после этих неординарных комментариев?



– Да, я получила реакцию от украинских игроков, что было довольно приятно. Они были благодарны.

– Не могли бы вы поделиться тем, что они вам сказали?



– Они просто поблагодарили меня. Я сказала, что им не нужно этого делать, потому что я лишь честно говорю то, что чувствую. Они находятся в довольно сложной ситуации. Поэтому я считаю, что поддержать их – это правильно.

Ранее Свентек прокомментировала ситуацию с отказом Леси Цуренко играть против Арины Соболенко.

В четвертьфинал Индиан-Уэллса Ига обыграла Сорану Кырстю. В 1/2 финала Ига встретится с Еленой Рыбакиной.