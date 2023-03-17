Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига СВЕНТЕК: «Считаю, что поддержать украинских спортсменов – правильно»
WTA
17 марта 2023, 11:27 |
410
0

Ига СВЕНТЕК: «Считаю, что поддержать украинских спортсменов – правильно»

Первая ракетка мира в очередной раз высказала свою поддержку Украине

17 марта 2023, 11:27 |
410
0
Ига СВЕНТЕК: «Считаю, что поддержать украинских спортсменов – правильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) на пресс-конференции после матча 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) в очередной раз поддержала украинских спортсменов:

– Накануне вечером вы сделали экстраординарные заявления об ответственности ведущих игроков, о давлении, которое испытывают украинцы, и так далее. Получили ли вы какую-либо реакцию от игроков или других людей после этих неординарных комментариев?

– Да, я получила реакцию от украинских игроков, что было довольно приятно. Они были благодарны.

– Не могли бы вы поделиться тем, что они вам сказали?

– Они просто поблагодарили меня. Я сказала, что им не нужно этого делать, потому что я лишь честно говорю то, что чувствую. Они находятся в довольно сложной ситуации. Поэтому я считаю, что поддержать их – это правильно.

Ранее Свентек прокомментировала ситуацию с отказом Леси Цуренко играть против Арины Соболенко.

В четвертьфинал Индиан-Уэллса Ига обыграла Сорану Кырстю. В 1/2 финала Ига встретится с Еленой Рыбакиной.

По теме:
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 оккупантов, 2 танка и 13 ББМ
ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы провели один гол, а МЮ при 0:7 забить Ливерпулю не смог»
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
Ига Свёнтек пресс-конференция WTA Индиан-Уэллс российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Футбол | 16 марта 2023, 14:08 9
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей

Виталий Буяльский и Александр Караваев не помогут столичному клубу в важной игре

Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Футбол | 17 марта 2023, 05:50 6
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро
Шахтер громко вылетел из Лиги Европы, Мудрик подорожал на 20 млн евро

Главные новости за 16 марта на Sport.ua

Дежавю с US Open, надежда на Тиафо. Кто сыграет в полуфиналах Мастерса в ИУ
Теннис | 17.03.2023, 09:23
Дежавю с US Open, надежда на Тиафо. Кто сыграет в полуфиналах Мастерса в ИУ
Дежавю с US Open, надежда на Тиафо. Кто сыграет в полуфиналах Мастерса в ИУ
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Бокс | 16.03.2023, 13:32
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Футбол | 17.03.2023, 01:55
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
17.03.2023, 06:45 22
Футбол
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
15.03.2023, 18:59 6
Биатлон
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
15.03.2023, 11:17 1
Футбол
«Я в огне». Фьюри представил именитого спарринг-партнера под бой с Усиком
«Я в огне». Фьюри представил именитого спарринг-партнера под бой с Усиком
15.03.2023, 16:45 3
Бокс
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
16.03.2023, 13:35 3
Война
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
16.03.2023, 16:18 20
Футбол
Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой
Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой
15.03.2023, 16:15 9
Война
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
15.03.2023, 21:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности