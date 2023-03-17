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Англия
17 марта 2023, 11:12 |
1032
3

Грэм ПОТТЕР: «Попробуем выиграть эту гр*****ю Лиги чемпионов»

Наставник «Челси» эмоционально высказался на клубном мероприятии

17 марта 2023, 11:12 |
1032
3
Грэм ПОТТЕР: «Попробуем выиграть эту гр*****ю Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Грэм Поттер эмоционально высказался на клубном мероприятии:

«Мы постараемся обыграть «Эвертон», затем посмотрим на жеребьевку, а потом постараемся выиграть эту гре****ю Лигу чемпионов».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» по сумме двух встреч обыграл дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0).

Сегодня, 17 марта, состоится жеребьевка четвертьфиналов главного европейского клубного турнира.

Сейчас у лондонцев винстрик из трех матчей. В субботу, 18 марта, «синие» сыграют в 28-м туре АПЛ против «Эвертона».

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Грэм Поттер Челси Лига чемпионов жеребьевка Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Pedro
Головне не потрапити на Баварію..) 
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Gargantua
если выиграют то закроют чемпиону УПЛ прямой путь в группу
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0
Remark
Вам ничего другого не остается, так как все остальное Вы уже удачно профукали! Теперь нужно бросить все силы на Лигу Чемпионов. Тогда сезон можно считать удачным.
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0
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