Грэм ПОТТЕР: «Попробуем выиграть эту гр*****ю Лиги чемпионов»
Наставник «Челси» эмоционально высказался на клубном мероприятии
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Грэм Поттер эмоционально высказался на клубном мероприятии:
«Мы постараемся обыграть «Эвертон», затем посмотрим на жеребьевку, а потом постараемся выиграть эту гре****ю Лигу чемпионов».
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» по сумме двух встреч обыграл дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0).
Сегодня, 17 марта, состоится жеребьевка четвертьфиналов главного европейского клубного турнира.
Сейчас у лондонцев винстрик из трех матчей. В субботу, 18 марта, «синие» сыграют в 28-м туре АПЛ против «Эвертона».
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