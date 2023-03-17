Грэм ПОТТЕР: «Попробуем выиграть эту гр*****ю Лиги чемпионов»

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Грэм Поттер эмоционально высказался на клубном мероприятии:

«Мы постараемся обыграть «Эвертон», затем посмотрим на жеребьевку, а потом постараемся выиграть эту гре****ю Лигу чемпионов».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» по сумме двух встреч обыграл дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0).

Сегодня, 17 марта, состоится жеребьевка четвертьфиналов главного европейского клубного турнира.

Сейчас у лондонцев винстрик из трех матчей. В субботу, 18 марта, «синие» сыграют в 28-м туре АПЛ против «Эвертона».