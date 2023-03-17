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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Все игроки выступили очень хорошо»
Лига Европы
17 марта 2023, 10:25 | Обновлено 17 марта 2023, 10:43
234
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Все игроки выступили очень хорошо»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о выходе в 1/4 финала Лиги Европы

17 марта 2023, 10:25 | Обновлено 17 марта 2023, 10:43
234
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Все игроки выступили очень хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над испанским «Бетисом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я счастлив, мы любим вызовы. Это хорошая команда, мы видели ее против «Реала» и «Барселоны». Мы обыграли их дважды, поэтому я думаю, что мы выступили очень хорошо.

Я думаю, что все игроки выступили очень хорошо. Вышедшие на поле игроки проделали хорошую работу и показали отличную игру. Итак, вы можете видеть, что нас не просто 11 игроков, мы – команда. На этот раз никаких красных карточек. И никаких травм. У нас есть глубина состава, но не такая большая», - сказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Бетис Лига Европы
Источник BBC
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