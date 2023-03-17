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Лига Европы
17 марта 2023, 09:20 | Обновлено 17 марта 2023, 09:31
789
5

Микель АРТЕТА: «Мы сделали недостаточно»

Наставник «Арсенала» – о вылете из Лиги Европы

17 марта 2023, 09:20 | Обновлено 17 марта 2023, 09:31
789
5
Микель АРТЕТА: «Мы сделали недостаточно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет из 1/8 финала Лиги Европы. В ответной игре «канониры» проиграли «Спортингу» (1:1, 3:5 – по пен.).

«Мы сделали недостаточно, потому что мы не выиграли. Безусловно, это огромный удар. Моментами, особенно в первые 75 минут, мы были не на своем уровне. Мы отдавали каждый мяч, и у нас не было возможности доминировать в игре.

В последние 15 минут и в дополнительное время у нас были шансы выиграть, а когда дело доходит до пенальти, тут уже большое волнение, и мы проиграли», - сказал Артета.

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Микель Артета Лига Европы Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Арсенал - Спортинг
Источник BT Sport
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Комментарии 5
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Чого ж лідер по поперечним передачам не пробивав пенальті? Тоді точно б Арсенал пройшов далі. Не дали людині відзначитись.
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+1
Kain_X_Rain
Як на мене взагалі нічого не зробили,Спортінг бажав перемогти,вони це зробили,Арсенал думками був не в Лізі Европи
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0
Soler61
Никакого преимущества Арсенал не имел ни в первом ни во втором матче даже Спортинг техничнее 
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0
Pedro
Будем разбіраца) 
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0
Soler61
Просто привыкли думать что если лидер в Англии то легко расправится с португальским клубом 
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0
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