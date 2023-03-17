Микель АРТЕТА: «Мы сделали недостаточно»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет из 1/8 финала Лиги Европы. В ответной игре «канониры» проиграли «Спортингу» (1:1, 3:5 – по пен.).

«Мы сделали недостаточно, потому что мы не выиграли. Безусловно, это огромный удар. Моментами, особенно в первые 75 минут, мы были не на своем уровне. Мы отдавали каждый мяч, и у нас не было возможности доминировать в игре.

В последние 15 минут и в дополнительное время у нас были шансы выиграть, а когда дело доходит до пенальти, тут уже большое волнение, и мы проиграли», - сказал Артета.