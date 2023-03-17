ВИДЕО. Муж Свитолиной уступил россиянину в США и обнялся с ним в конце игры

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 210), который является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной, не смог выйти во второй раунд хардового челленджера в Финиксе (США).

В 1/16 финала турнира француз в трех сетах проиграл Александру Шевченко (АТР 132) из россии за 2 часа и 26 минут. Отметим, что матч стартовала еще в ночь на 16 марта, однако при счете 2:0 в третьем сете в пользу Шевченко игра была прервана из-за дождя.

ATP челленджер Финикс. Хард. 1/16 финала

Александр Шевченко – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 6:7 (2:7), 6:3

Для Монфиса это второе поражение в 2023 году. Ранее он уступил Томпсону на старте Мастерса в Индиан-Уэллсе.

После окончания встречи Гаэль поблагодарил россиянина за игру, пожал руку и даже обнял.