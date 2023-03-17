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  4. ВИДЕО. Муж Свитолиной уступил россиянину в США и обнялся с ним в конце игры
ATP
17 марта 2023, 10:14 |
1093
5

ВИДЕО. Муж Свитолиной уступил россиянину в США и обнялся с ним в конце игры

Гаэль Монфис не смог обыграть Александра Шевченко

17 марта 2023, 10:14 |
1093
5
ВИДЕО. Муж Свитолиной уступил россиянину в США и обнялся с ним в конце игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 210), который является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной, не смог выйти во второй раунд хардового челленджера в Финиксе (США).

В 1/16 финала турнира француз в трех сетах проиграл Александру Шевченко (АТР 132) из россии за 2 часа и 26 минут. Отметим, что матч стартовала еще в ночь на 16 марта, однако при счете 2:0 в третьем сете в пользу Шевченко игра была прервана из-за дождя.

ATP челленджер Финикс. Хард. 1/16 финала

Александр Шевченко – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 6:7 (2:7), 6:3

Для Монфиса это второе поражение в 2023 году. Ранее он уступил Томпсону на старте Мастерса в Индиан-Уэллсе.

После окончания встречи Гаэль поблагодарил россиянина за игру, пожал руку и даже обнял.

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Гаэль Монфис Александр Шевченко (теннис) ATP Финикс Элина Свитолина видео
Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Твой выход, щитолина)
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Senior
Отримає тюлей ві дружини 
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0
юрий потемкин
От скотиняка.
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0
Pedro
Сідай синку тут вже не актуальне) 
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0
dimando560
Новина року мля. Давайте постити кожного, хто потис руку якомусь росіянину.
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-1
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