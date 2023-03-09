Муж Свитолиной разгромно проиграл в США, сыграв 1-й матч за 7 месяцев
Гаэль Монфис уступил Джордану Томпсону в двух сетах в Индиан-Уэллс
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 210), который в Украине известен тем, что является мужем Элины Свитолиной, сыграл первый матч с августа 2022 года.
В 1/64 финала турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллс Монфис уступил австралийцу Джордану Томпсону (АТР 87) в двух сетах за 1 час и 5 минут.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала
Джордан Томпсон (Австралия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:1
В августе прошлого года Монфис травмировал ногу на соревнованиях в Монреале, после чего ни разу не выходил на корт.
Ранее Гаэль рассказал, что Свитолина постепенно набирает форму для того, чтобы вернуть в Тур.
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