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  4. Муж Свитолиной разгромно проиграл в США, сыграв 1-й матч за 7 месяцев
ATP
09 марта 2023, 11:59 | Обновлено 09 марта 2023, 12:40
802
1

Муж Свитолиной разгромно проиграл в США, сыграв 1-й матч за 7 месяцев

Гаэль Монфис уступил Джордану Томпсону в двух сетах в Индиан-Уэллс

09 марта 2023, 11:59 | Обновлено 09 марта 2023, 12:40
802
1
Муж Свитолиной разгромно проиграл в США, сыграв 1-й матч за 7 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 210), который в Украине известен тем, что является мужем Элины Свитолиной, сыграл первый матч с августа 2022 года.

В 1/64 финала турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллс Монфис уступил австралийцу Джордану Томпсону (АТР 87) в двух сетах за 1 час и 5 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/64 финала

Джордан Томпсон (Австралия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:1

В августе прошлого года Монфис травмировал ногу на соревнованиях в Монреале, после чего ни разу не выходил на корт.

Ранее Гаэль рассказал, что Свитолина постепенно набирает форму для того, чтобы вернуть в Тур.

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Гаэль Монфис Джордан Томпсон (теннисист) ATP Индиан-Уэллс Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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Alehandro
"Гаель Монфіс поступився Джордану Томпсону в трьох сетах в Індіан-Веллсі"
Може таки в двох сетах?
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