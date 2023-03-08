Гаэль МОНФИС: «Элина сама скажет, что хочет делать и когда хочет вернуться»

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис не знает, когда точно украинская теннисистка вернется на корт, однако спортсменка постепенно набирает форму после рождения ребенка.

«Она на пути к возвращению. Очевидно, она очень мотивирована вернуться. Это было действительно сумасшествие, потому что она только что родила и, очевидно, была очень счастлива, но она очень хочет быстро вернуться в хорошую форму. Она хотела почувствовать, что может снова играть. Элина волновалась, потому что давно не играла. И ей достаточно хорошо удалось снова взять в руки ракетку. Это было замечательно. Сейчас она тренируется, ей это нравится».

«Она начинает немного больше двигаться, потому что сначала она не могла это делать достаточно интенсивно. Но сейчас стало лучше. Думаю, у нее есть определённые цели, поэтому я думаю, что она скоро скажет, что она хочет делать и когда она хочет вернуться», – сказал Монфис в комментарии ATPTour.

До рождения ребенка Свитолина говорила о желании сыграть на Олимпиаде-2024.