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Лига чемпионов
17 марта 2023, 06:45 | Обновлено 17 марта 2023, 07:13
2316
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Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25

Всем пяти украинским командам придется спустя сезон проходить квалификацию

17 марта 2023, 06:45 | Обновлено 17 марта 2023, 07:13
2316
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Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик с 14 по 16 марта завершилась стадия 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Sport.ua изучает изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Донецкий «Шахтер» потерпел разгромное поражение от нидерландского «Фейеноорда» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:7). К сожалению, в четвертьфинале еврокубков украинских клубов не будет.

Украина завершила евросезон с показателем 5.700, это 21-е место в текущей еврокампании. В 5-летнем рейтинге Украина набрала 29.500 и заняла итоговое 14-е место. Обогнать Швейцарию с «Базелем» в борьбе за 13-ю позицию не удалось [таблица 1].

14-я позиция позволяет Украине сохранить представительство в 5 команд от страны в еврокубках сезона 2024/25. Два клуба будут участвовать в квалификации Лиге чемпионов (плюс один в ЛЕ и два в ЛК). Однако чемпион Украины следующего сезона 2023/24 не попадет напрямую в групповой раунд ЛЧ 2024/25, и ему придется проходить один раунд отбора к ЛЧ (а вице-чемпиону – аж три), в случае поражения в нем – последует переход в группу ЛЕ.

Если же говорить про ближайший евросезон 2023/24, то за счет 12-го места в рейтинге прошлого сезона (и дисквалификации рф) чемпион Украины 2022/23 попадет в групповой раунд ЛЧ при условии, если победитель ЛЧ 2022/23 не использует зарезервированную для него путевку, а окажется в зоне ЛЧ в своем национальном чемпионате.

Другими словами: надо, чтобы текущий розыгрыш ЛЧ не выиграл «Челси», который занимает довольно низкое место в АПЛ. А если победитель ЛЧ будет из Италии (скажем, «Милан» или «Интер»), то надо, чтобы он занял место не ниже топ-4 в Серии A. То есть, шансы чемпиона Украины (а лидирует в УПЛ именно «Шахтер») оказаться сразу в группе ЛЧ – довольно высоки. Но это благодаря рейтингам прошлого сезона.

Напоследок рассмотрим таблицу 5-летнего рейтинга на будущий сезон. Она примет итоговый вид в июне 2024 года и будет влиять на распределение путевок в сезоне 2025/26 [таблица 2]. Украина занимает ту же 14-ю позицию с примерно такими же перспективами. Выше находятся Сербия и Швейцария с приличным отрывом почти в 2.5 балла, а снизу прессингует Норвегия с минимальным отставанием.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

(влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Вася Пупкин
Шахтарівці молодці, набрали стільки скільки Дніпро-1 та Динамо разом. Більше трьох представників взагалі немає сенсу що в Європі робити. 
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