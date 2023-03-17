WhoScored поставил Зинченко среднюю оценку за ответный матч со Спортингом
Лучшим игроком поединка признан Гранит Джака
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы лиссабонский «Спортинг» в серии пенальти одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, по пенальти 5:3).
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на поединок в стартовом составе и отыграл его полностью.
Авторитетный портал WhoScored поставил 26-летнему Зинченко среднюю оценку 7,0 балла. Интересно, что такую же оценку Александр получил и за первую встречу.
Лучшим футболистом поединка признан 30-летний швейцарский полузащитник «канониров» Гранит Джака (8,7 балла), отличившийся забитым мячом и желтой карточкой.
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