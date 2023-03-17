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Лига Европы
17 марта 2023, 04:04 | Обновлено 17 марта 2023, 04:11
62
0

WhoScored поставил Зинченко среднюю оценку за ответный матч со Спортингом

Лучшим игроком поединка признан Гранит Джака

17 марта 2023, 04:04 | Обновлено 17 марта 2023, 04:11
62
0
WhoScored поставил Зинченко среднюю оценку за ответный матч со Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы лиссабонский «Спортинг» в серии пенальти одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, по пенальти 5:3).

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на поединок в стартовом составе и отыграл его полностью.

Авторитетный портал WhoScored поставил 26-летнему Зинченко среднюю оценку 7,0 балла. Интересно, что такую же оценку Александр получил и за первую встречу.

Лучшим футболистом поединка признан 30-летний швейцарский полузащитник «канониров» Гранит Джака (8,7 балла), отличившийся забитым мячом и желтой карточкой.

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Гранит Джака Александр Зинченко WhoScored Арсенал - Спортинг Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Лига Европы
Источник Sport.ua
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