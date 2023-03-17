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  4. Андрей ПЯТОВ: «Я горжусь своей командой»
Лига Европы
17 марта 2023, 03:45 |
132
1

Андрей ПЯТОВ: «Я горжусь своей командой»

Голкипер «Шахтера» – о завершении еврокубкового сезона

17 марта 2023, 03:45 |
132
1
Андрей ПЯТОВ: «Я горжусь своей командой»
Instagram

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал разгромное поражение своей команды от нидерландского «Фейеноорда» (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Я горжусь своей командой. И после громких побед, и после болезненных поражений.

Моя команда показала себя достойно в еврокубках. Моя команда подарила болельщикам евровесну, о которой все так мечтали.

Моя команда стала примером того, как преодолеваются препятствия, как она сплачивается и становится одним целым. Даже когда вокруг говорят: «Команды уже нет» или «Без него «Шахтер» не сможет».

Мы давно не знаем, что такое домашний стадион. Но знаем, как нас поддерживают наши, из дома и вне его. И в этой поддержке наша сила.

Нас уже давно не пугают дорожные трудности, потому что мы не скулим, а делаем свою работу, несмотря на количество часов в пути.

Мы уже давно доказали, что «Шахтер» – сильнейшая украинская команда, о которой знает мир. О нас, об Украине!

Команда завершила борьбу в Лиге в Европе, проиграла эту футбольную битву. И продолжает свой путь в УПЛ.

Мы продолжаем свою борьбу вне поля вместе со всей страной и нашими защитниками борьбу за главную победу Украины!

Спасибо всем болельщикам, украинцам и ВСУ. Вместе победим», - написал Пятов.

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Андрей Пятов Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер
Источник Instagram
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Ostrov Khortitsa
Все в точку, Андрей!
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