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Лига Европы
17 марта 2023, 03:21 | Обновлено 17 марта 2023, 03:31
381
0

WhoScored: Трубин – худший игрок матча Фейенорд – Шахтер

Авторитетный портал поставил плохие оценки футболистам «горняков»

17 марта 2023, 03:21 | Обновлено 17 марта 2023, 03:31
381
0
WhoScored: Трубин – худший игрок матча Фейенорд – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Роттердаме разгромно проиграл нидерландскому «Фейеноорду» со счетом 1:7 и вылетел из Лиги Европы.

Голкипер «горняков» Анатолий Трубин, по мнению авторитетного портала WhoScored, стал худшим футболистом ответной встречи. Он получил очень низкую оценку – 4,8.

Лучшим в составе «Шахтера» признан автор забитого мяча, 18-летний венесуэльский форвард Кевин Келси, вышедший на замену во втором тайме.

Героем матча с оценкой 9,6 стал хавбек «Фейеноорда» Оркун Кукджу, который забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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Анатолий Трубин Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер WhoScored
Источник Sport.ua
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