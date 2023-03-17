WhoScored: Трубин – худший игрок матча Фейенорд – Шахтер

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» в Роттердаме разгромно проиграл нидерландскому «Фейеноорду» со счетом 1:7 и вылетел из Лиги Европы.

Голкипер «горняков» Анатолий Трубин, по мнению авторитетного портала WhoScored, стал худшим футболистом ответной встречи. Он получил очень низкую оценку – 4,8.

Лучшим в составе «Шахтера» признан автор забитого мяча, 18-летний венесуэльский форвард Кевин Келси, вышедший на замену во втором тайме.

Героем матча с оценкой 9,6 стал хавбек «Фейеноорда» Оркун Кукджу, который забил два гола и отдал одну голевую передачу.