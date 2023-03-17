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Лига Европы
17 марта 2023, 03:03 |
77
0

Георгий СУДАКОВ: «Много работы впереди, цели не меняются»

Хавбек «Шахтера» – о вылете из Лиги Европы

17 марта 2023, 03:03 |
77
0
Георгий СУДАКОВ: «Много работы впереди, цели не меняются»
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

20-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал разгромное поражение от нидерландского «Фейеноорда» (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Сегодня трудный день, трудно что-то говорить. Это футбол, много работы впереди, цели не меняются.

Спасибо команде за это путешествие, этот дух, это удовольствие и безумный запал.

Большое спасибо болельщикам за поддержку! На каждую игру мы выходили ради вас и наших воинов», - написал Судаков.

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Георгий Судаков Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер
Источник Instagram
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