Шахтер потерпел самое крупное поражение в Лиге Европе
С большей разницей мячей горняки уступали только «Баварии» в Лиге чемпионов
Поражение от «Фейеноорда» со счетом 1:7 стало самым крупным для «Шахтера» в Лиге Европе (Кубке УЕФА). Прежний свой «рекорд» дончане установили в полуфинале ЛЕ-2019/20, проиграв на нейтральном поле итальянскому «Интеру» - 0:5. С большей разницей мячей оранжево-черные уступали только «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2014/15 - 0:7. К слову, разгром от «Фейеноорда» оказался ко всему прочему 35-м для «Шахтера» в еврокубках, в том числе 10-м - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные поражения украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА):
|
Дата
|
Клуб
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
03.10.2002
|
Металлург Д
|
Р1
|
Вердер (г)
|
0:8
|
16.03.2023
|
Шахтер
|
1/8
|
Фейеноорд (г)
|
1:7
|
28.09.2000
|
Кривбасс
|
Р1
|
Нант (г)
|
0:5
|
01.11.2001
|
ЦСКА
|
Р2
|
Брюгге (г)
|
0:5
|
14.03.2019
|
Динамо
|
1/8
|
Челси (д)
|
0:5
|
17.08.2020
|
Шахтер
|
1/2
|
Интер (н)
|
0:5
|
17.09.2002
|
Шахтер
|
1/64
|
Аустрия (г)
|
1:5
|
01.11.1995
|
Черноморец
|
1/16
|
Ланс (г)
|
0:4
|
13.08.1998
|
Шахтер
|
КР
|
Цюрих (г)
|
0:4
|
20.08.2009
|
Ворскла
|
КР4
|
Бенфика (г)
|
0:4
|
04.11.2010
|
Карпаты
|
ГТ
|
Севилья (г)
|
0:4
|
17.02.2011
|
Металлист
|
1/16
|
Байер (г)
|
0:4
|
15.08.2019
|
Мариуполь
|
КР3
|
АЗ (г)
|
0:4
ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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