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Лига Европы
17 марта 2023, 01:23 | Обновлено 17 марта 2023, 01:34
161
1

Шахтер потерпел самое крупное поражение в Лиге Европе

С большей разницей мячей горняки уступали только «Баварии» в Лиге чемпионов

17 марта 2023, 01:23 | Обновлено 17 марта 2023, 01:34
161
1
Шахтер потерпел самое крупное поражение в Лиге Европе
Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение от «Фейеноорда» со счетом 1:7 стало самым крупным для «Шахтера» в Лиге Европе (Кубке УЕФА). Прежний свой «рекорд» дончане установили в полуфинале ЛЕ-2019/20, проиграв на нейтральном поле итальянскому «Интеру» - 0:5. С большей разницей мячей оранжево-черные уступали только «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2014/15 - 0:7. К слову, разгром от «Фейеноорда» оказался ко всему прочему 35-м для «Шахтера» в еврокубках, в том числе 10-м - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные поражения украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА):

Дата

Клуб

Стадия

Соперник

Счет

03.10.2002

Металлург Д

Р1

Вердер (г)

0:8

16.03.2023

Шахтер

1/8

Фейеноорд (г)

1:7

28.09.2000

Кривбасс

Р1

Нант (г)

0:5

01.11.2001

ЦСКА

Р2

Брюгге (г)

0:5

14.03.2019

Динамо

1/8

Челси (д)

0:5

17.08.2020

Шахтер

1/2

Интер (н)

0:5

17.09.2002

Шахтер

1/64

Аустрия (г)

1:5

01.11.1995

Черноморец

1/16

Ланс (г)

0:4

13.08.1998

Шахтер

КР

Цюрих (г)

0:4

20.08.2009

Ворскла

КР4

Бенфика (г)

0:4

04.11.2010

Карпаты

ГТ

Севилья (г)

0:4

17.02.2011

Металлист

1/16

Байер (г)

0:4

15.08.2019

Мариуполь

КР3

АЗ (г)

0:4

ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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Виктор Войцеховский
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