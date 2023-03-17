Шахтер потерпел самое крупное поражение в Лиге Европе

Поражение от «Фейеноорда» со счетом 1:7 стало самым крупным для «Шахтера» в Лиге Европе (Кубке УЕФА). Прежний свой «рекорд» дончане установили в полуфинале ЛЕ-2019/20, проиграв на нейтральном поле итальянскому «Интеру» - 0:5. С большей разницей мячей оранжево-черные уступали только «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2014/15 - 0:7. К слову, разгром от «Фейеноорда» оказался ко всему прочему 35-м для «Шахтера» в еврокубках, в том числе 10-м - в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные поражения украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА):

Дата Клуб Стадия Соперник Счет 03.10.2002 Металлург Д Р1 Вердер (г) 0:8 16.03.2023 Шахтер 1/8 Фейеноорд (г) 1:7 28.09.2000 Кривбасс Р1 Нант (г) 0:5 01.11.2001 ЦСКА Р2 Брюгге (г) 0:5 14.03.2019 Динамо 1/8 Челси (д) 0:5 17.08.2020 Шахтер 1/2 Интер (н) 0:5 17.09.2002 Шахтер 1/64 Аустрия (г) 1:5 01.11.1995 Черноморец 1/16 Ланс (г) 0:4 13.08.1998 Шахтер КР Цюрих (г) 0:4 20.08.2009 Ворскла КР4 Бенфика (г) 0:4 04.11.2010 Карпаты ГТ Севилья (г) 0:4 17.02.2011 Металлист 1/16 Байер (г) 0:4 15.08.2019 Мариуполь КР3 АЗ (г) 0:4

ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.