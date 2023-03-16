«Идите обнимем». Металлист 1925 потроллил Шахтер после разгрома

Сегодня «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы проиграл 1:7 «Фейенорду» и вылетел из турнира. По ходу матча «Металлист 1925» троллил «Горняков» у себя в Твиттере.

При счете 0:4 они написали «Мы ждем 7»:

Когда «Фейенорд» действительно забил седьмой гол, «Металлист 1925» написал»: «Шахтер, идите, обнимем»:

Этот троллинг от «Металлиста 1925» – отсыл к матчу УПЛ 5 марта, в котором команда Игора Йовичевича разгромила «Металлист 1925» со счетом 7:0. «Сегодня же «Шахтеру» удалось забить гол престижа и не повторить тот счет.