«Идите обнимем». Металлист 1925 потроллил Шахтер после разгрома
«Горняки» проиграли 1:7 в Лиге Европы
Сегодня «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы проиграл 1:7 «Фейенорду» и вылетел из турнира. По ходу матча «Металлист 1925» троллил «Горняков» у себя в Твиттере.
При счете 0:4 они написали «Мы ждем 7»:
Ми чекаємо на 7@Feyenoord @FCShakhtar pic.twitter.com/uRLmvnNAZU— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) March 16, 2023
Когда «Фейенорд» действительно забил седьмой гол, «Металлист 1925» написал»: «Шахтер, идите, обнимем»:
Без слів... @FCShakhtar ідіть обіймемо pic.twitter.com/nQqEKwMopK— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) March 16, 2023
Этот троллинг от «Металлиста 1925» – отсыл к матчу УПЛ 5 марта, в котором команда Игора Йовичевича разгромила «Металлист 1925» со счетом 7:0. «Сегодня же «Шахтеру» удалось забить гол престижа и не повторить тот счет.
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