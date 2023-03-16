Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Идите обнимем». Металлист 1925 потроллил Шахтер после разгрома
Лига Европы
16 марта 2023, 23:34 |
622
3

«Идите обнимем». Металлист 1925 потроллил Шахтер после разгрома

«Горняки» проиграли 1:7 в Лиге Европы

16 марта 2023, 23:34 |
622
3
«Идите обнимем». Металлист 1925 потроллил Шахтер после разгрома
ФК Фейенорд

Сегодня «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы проиграл 1:7 «Фейенорду» и вылетел из турнира. По ходу матча «Металлист 1925» троллил «Горняков» у себя в Твиттере.

При счете 0:4 они написали «Мы ждем 7»:

Когда «Фейенорд» действительно забил седьмой гол, «Металлист 1925» написал»: «Шахтер, идите, обнимем»:

Этот троллинг от «Металлиста 1925» – отсыл к матчу УПЛ 5 марта, в котором команда Игора Йовичевича разгромила «Металлист 1925» со счетом 7:0. «Сегодня же «Шахтеру» удалось забить гол престижа и не повторить тот счет.

По теме:
ВИДЕО. Шедевр! Спортинг сравнял счет с Арсеналом голом с центра поля
Арсенал – Спортинг. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Гранит Джака вывел Арсенал вперед в игре со Спортингом
Шахтер Донецк Металлист 1925 Лига Европы Твиттер Фейеноорд - Шахтер
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Война | 16 марта 2023, 13:35 3
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей

Роман Скрипнюк защищал Украину от рашистов

Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Футбол | 15 марта 2023, 23:58 7
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль

Команда Карло Анчелотти с холодной головой похоронила шансы соперников в двухматчевой дуэли

Решающая битва. Состав Шахтера на матч Лиги Европы против Фейеноорда
Футбол | 16.03.2023, 18:21
Решающая битва. Состав Шахтера на матч Лиги Европы против Фейеноорда
Решающая битва. Состав Шахтера на матч Лиги Европы против Фейеноорда
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Футбол | 16.03.2023, 16:18
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Фиорентина и Лех стали участниками 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 16.03.2023, 21:41
Фиорентина и Лех стали участниками 1/4 финала Лиги конференций
Фиорентина и Лех стали участниками 1/4 финала Лиги конференций
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Интересный комментарий. .
Ответить
+3
Aleks04
Ось це тролі, красені
Ответить
+1
Gargantua
бгггггг
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
14.03.2023, 17:29 13
Футбол
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
16.03.2023, 14:08 7
Футбол
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
15.03.2023, 21:43 1
Футбол
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
15.03.2023, 11:17 1
Футбол
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
14.03.2023, 19:44 1
Биатлон
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
15.03.2023, 07:36
Теннис
«Я в огне». Фьюри представил именитого спарринг-партнера под бой с Усиком
«Я в огне». Фьюри представил именитого спарринг-партнера под бой с Усиком
15.03.2023, 16:45 2
Бокс
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
14.03.2023, 20:11 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности