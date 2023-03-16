Украина. Премьер лига16 марта 2023, 22:44 | Обновлено 16 марта 2023, 22:45
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Металлист – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 марта в 13:00 поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги
16 марта 2023, 22:44 | Обновлено 16 марта 2023, 22:45
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В пятницу, 17 марта, состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против «Александрии».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Александрия».
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