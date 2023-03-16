Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
16 марта 2023, 22:44 | Обновлено 16 марта 2023, 22:45
142
0

Металлист – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 марта в 13:00 поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги

16 марта 2023, 22:44 | Обновлено 16 марта 2023, 22:45
142
0
Металлист – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В пятницу, 17 марта, состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Александрия».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Металлист – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Александрия
Артур МИКИТИШИН: «Для Кривбасса каждое очко – на вес золота»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Минай Минай - Александрия смотреть онлайн
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Бокс | 16 марта 2023, 13:32 2
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком
Тедди Атлас рассказал, почему Фьюри хочет убрать пункт о реванше с Усиком

Известный тренер предполагает, что Тайсон хочет после боя с украинцем уйти из бокса

Лига Европы. Манчестер Юнайтед и Ювентус вышли в четвертьфинал
Футбол | 16 марта 2023, 21:51 1
Лига Европы. Манчестер Юнайтед и Ювентус вышли в четвертьфинал
Лига Европы. Манчестер Юнайтед и Ювентус вышли в четвертьфинал

«Севилья» удержала преимущество над «Фенербахче»

Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Футбол | 16.03.2023, 16:18
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Война | 16.03.2023, 13:35
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Футбол | 16.03.2023, 14:08
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
14.03.2023, 19:44 1
Биатлон
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
15.03.2023, 10:07 5
Бокс
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
15.03.2023, 13:41 13
Бокс
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
15.03.2023, 00:12 4
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.03.2023, 07:00 1
Биатлон
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
15.03.2023, 21:43 1
Футбол
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
14.03.2023, 23:51 36
Футбол
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
16.03.2023, 00:15 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности