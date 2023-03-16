В пятницу, 17 марта, состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» сыграет против «Александрии».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Александрия».