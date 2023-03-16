ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с чемпионом мира
Хулиан Альварес останется в клубе
«Манчестер Сити» официально сообщил о продлении контракт с форвардом команды Хулианом Альваресом. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года, Альварес получил существенное повышение зарплаты.
Де-факто о продлении контракта стороны договорились еще в конце февраля.
Альварес перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта» летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего форварда 10 голов и 3 ассиста в 33 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣! 🎉 pic.twitter.com/jVmBpKELyf— Manchester City (@ManCity) March 16, 2023
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