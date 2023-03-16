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Англия
16 марта 2023, 20:39 | Обновлено 16 марта 2023, 20:40
1413
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с чемпионом мира

Хулиан Альварес останется в клубе

16 марта 2023, 20:39 | Обновлено 16 марта 2023, 20:40
1413
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити продлил контракт с чемпионом мира
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» официально сообщил о продлении контракт с форвардом команды Хулианом Альваресом. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года, Альварес получил существенное повышение зарплаты.

Де-факто о продлении контракта стороны договорились еще в конце февраля.

Альварес перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта» летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего форварда 10 голов и 3 ассиста в 33 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Хулиан Альварес Манчестер Сити продление контракта
Источник ФК Манчестер Сити
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