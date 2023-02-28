Манчестер Сити продлит контракт с чемпионом мира
Хулиан Альварес получит повышение зарплаты
«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с форвардом команды Хулианом Альваресом. Об этом сообщает аргентинская журналистка Вероника Брунати.
Новое соглашение с Альваресом будет рассчитано до лета 2028 года. Свежеиспеченный чемпион мира в составе сборной Аргентины получит заметное повышение зарплаты.
Альварес перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта» летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего форварда 10 голов и 2 асссиста в 30 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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