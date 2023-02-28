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Англия
28 февраля 2023, 16:48 |
538
1

Манчестер Сити продлит контракт с чемпионом мира

Хулиан Альварес получит повышение зарплаты

28 февраля 2023, 16:48 |
538
1
Манчестер Сити продлит контракт с чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с форвардом команды Хулианом Альваресом. Об этом сообщает аргентинская журналистка Вероника Брунати.

Новое соглашение с Альваресом будет рассчитано до лета 2028 года. Свежеиспеченный чемпион мира в составе сборной Аргентины получит заметное повышение зарплаты.

Альварес перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта» летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего форварда 10 голов и 2 асссиста в 30 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Манчестер Сити Хулиан Альварес продление контракта
Источник Twitter
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Springfield
Этот в Сити, а  Лисандро Мартинес в Юнайтед.  Вратарь Мартинес Эмилиано в Астон Вилле.   И уже никто не вспоминает аргентино-британскую войну за Фолкленды. 
    А я вот помню, как там тонули корабли, сбивались самолёты и высаживался десант. Было и прошло. И это пройдёт...   
   Та,к согласно приданию,  Соломон (не футболист) смотрел в окно (они уже были) и усмехался.  Всё проходит, и это тоже пройдёт.
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