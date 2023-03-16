Гарет САУТГЕЙТ: «Игроки, которые не попали в состав, знают, почему»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал невызов защитников Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль») и Бена Уайта («Арсенал») на будущие матчи отбора Евро-2024 с командами Италии и Украины.

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«Мы всегда говорим со всеми игроками о том, что, по нашему мнению, является их сильными сторонами, и о том что они могли бы улучшить. В прошлом мы, возможно, брали больше игроков на эту позицию, но сейчас сезон в самом разгаре, поэтому тем, кто вряд ли будет играть, лучше сделать перерыв и набраться сил.

Ситуации Бена Уайта и Трента похожи, на самом деле впереди этих двух у нас есть еще три высококлассных правых защитника, нам повезло иметь на этой позиции столько талантов. Это самая сложная позиция для выбора, хотя выбор состава никогда не бывает простым.

Кайл Уолкер и Киран Триппьер были теми, кто играл на чемпионате мира, плюс вернулся Рис Джеймс — еще один топ-игрок. Все игроки, которые не попали в состав, знают, почему», – пояснил Саутгейт.

Сборная Англии 23 марта сыграет с командой Италии в Неаполе, а 26 марта подопечные Гарета Саутгейта примут в Лондоне сборную Украины