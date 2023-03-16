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Чемпионат Европы
16 марта 2023, 16:10 |
1709
5

Англия объявила заявку сборной на матчи против Украины и Италии

Первый матч для Украины будет тяжелым

16 марта 2023, 16:10 |
1709
5
Англия объявила заявку сборной на матчи против Украины и Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объявил заявку команды на стартовые матчи отбора Евро-2024 против Италии (23 марта) и Украины (26 марта).

Это будут первые матчи англичан после завершения ЧМ-2022.

Вратари: Пикфорд (Эвертон), Поуп (Ньюкасл), Рэмсдейл (Арсенал).

Защитники: Чилвелл (Челси), Дайер (Тоттенхэм), Гуэхи (Кристал Пэлас), Джеймс (Челси), Магуайр (МЮ), Шоу (МЮ), Стоунз (Манчестер Сити), Триппьер (Ньюкасл), Уокер (Манчестер Сити).

Хавбеки: Беллингем (Боруссия Д), Галлахер (Челси), Хендерсон (Ливерпуль), Фоден (Манчестер Сити), Мэддисон (Лестер), Маунт (Челси), Филлипс (Манчестер Сити), Райс (Вест Хэм), Сака (Арсенал), Грилиш (Манчестер Сити).

Форварды: Кейн (Тоттенхэм), Рэшфорд (МЮ), Тони (Брентфорд).

Украина и Англия последний раз между собой играли в четвертьфинале Евро-2020, где команда Саутгейта победила 4:0.

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Источник BBC
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stalevar1250
Спорт Уа, а слабо написать имена игроков?!
Как нашу сборную, мы пишем имя и фамилию, как соперника, так наотьюъебись 
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0
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Springfield
Впечатляет. Как всегда.
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0
Soler61
Решфорд в хорошей форме .Не думаю что Англия читает заявку сборной Украины .Разница в классе ощутимая .
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0
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