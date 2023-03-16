Вадим ГУТЦАЙТ: «Приходько нужно на день приехать в Бахмут»

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт отреагировал на странную позицию теннисиста Олега Приходько, игравшего парные матчи с россиянами, а также выступает за допуск россиян к Олимпиаде в Париже.

«Наверное, некоторые потеряли понимание того, что происходит в нашей стране. Он фактически весь год находится на тренировочном сборе за границей. А здесь каждый день – ожесточенные бои. Надо просто на день приехать в Украину: в Киев, в Бахмут, Харьков… Тогда он и ему подобные быстро поймут, что спорт не вне политики. И друзья не убивают друзей! Если бы кто-то из наших теннисистов сказал, что он не будет играть с россиянином, и покинул турнир, то Томасу Баху нечем было бы апеллировать. Сейчас время для объединения, сплоченности и взаимоподдержки», – сказал Гутцайт.

Приходько также отказался от выступлений в сборной Украины.