Юрий Мороз рассказал, почему сборная Украины U-17 не вышла на Евро-2023

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения) на третьем месте завершила элитный раунд квалификации Евро-2023 (U-17), что не позволило сине-желтым выйти в финальную часть турнира. Главный тренер Юрий Мороз подвел итоги выступления нашей команды на Кипре.

– Юрий Леонтьевич, насколько сильно вы расстроены невыходом своих подопечных в финальную часть Евро?

– Расстроены все. После первого матча с Кипром настроение было хорошим, но второй поединок против Ирландии нас подкосил. Совсем слабо сыграли в обороне.

– Ключевым был поединок именно с Ирландией?

– Ошибки в обороне на 4-й и 12-й минутах нас подкосили. Вовсе не это я ожидал увидеть от своих подопечных, сами себе привозили голы. Перестроились, начали играть в два нападающих, но в результате пропустили контратаку, и все закончилось. Впрочем, даже после этой встречи у нас был шанс выйти из группы...

– В матчах против Ирландии и Италии сине-желтые не смогли забить. Настолько сильны были оппоненты, не хватило ли нам мастерства?

– Это сильные соперники. Я еще до турнира сказал, что каждая страна научилась играть в футбол. В атаке ирландцы и итальянцы были сильнее, а в обороне мы допускали простые ошибки, игроки этого звена не порадовали, поэтому результат очевиден. Но не будем посыпать голову пеплом, впереди много работы.

А еще я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали сборную Украины на Кипре.