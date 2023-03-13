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Молодежные турниры
13 марта 2023, 19:24 | Обновлено 13 марта 2023, 19:34
324
0

Проиграли Италии. Украина U-17 не преодолела элит-раунд отбора на Евро-2023

Команда Юрия Мороза не сыграет в финальной части турнира

13 марта 2023, 19:24 | Обновлено 13 марта 2023, 19:34
324
0
Проиграли Италии. Украина U-17 не преодолела элит-раунд отбора на Евро-2023
УАФ

Сегодня, 13 марта юношеская сборная Украины U-17 в матче третьего тура элит-раунда отбора на Евро-2023 проиграла Италии со счетом 0:3, и, заняв третье место в группе, не сумела отобраться в финальную часть турнира.

Украина (U-17) – Италия (U-17) – 0:3 (0:1)
Голы: Раваньоли (40), Либерали (77), Мендичино (87).

Украина (U-17): Суркис, Кайдалов (Бакай, 86), Коробов, Захарченко, Дикий, Ищенко (Белый, 61), Синчук (Хан, 75), Осипенко (Пашко, 61), Будко, Калин (Руснак, 75), Пономаренко (к).

Италия (U-17): Мартинелли, Вентре, Рамай, Садотти, Коччи (Паньюкко, 73), Мендичино, Риккио, Маннини (к) (Бонаноми, 88), Раньоли Галли (Скотти, 83), Романо (Либерали, 73), Раваньоли (Рао, 88).

Предупреждены: Осипенко (7), Калин (20), Пономаренко (45+3), Коробов (52), Дикий (90) - Коччи (48), Маннини (54), Романо (54), Корради (71, не на поле), Вентре (90+2).

Итоговая турнирная таблица:

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Источник Sport.ua
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