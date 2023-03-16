Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На Бернабеу после матча включили You’ll Never Walk Alone вместо гимна Реала
Лига чемпионов
16 марта 2023, 14:32 | Обновлено 16 марта 2023, 14:33
528
0

На Бернабеу после матча включили You’ll Never Walk Alone вместо гимна Реала

Мадридцы таким образом поблагодарили английский клуб за отличное отношение к ним в первом матч

16 марта 2023, 14:32 | Обновлено 16 марта 2023, 14:33
528
0
На Бернабеу после матча включили You’ll Never Walk Alone вместо гимна Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

После завершения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) вместо гимна мадридского клуба на «Сантьяго Бернабеу» включили гимн «Ливерпуля».

Это был способ, которым «сливочные» поблагодарили «красных» за отличное отношение к ним в первом матче, дата которого совпала со смертью Амансио Амаро, легенды и почетного президента мадридцев.

Отметим, что после минуты молчания, с которой начался матч, бывший игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш возложил цветы к сектору, занятому болельщиками «Реала».

По теме:
Юрген КЛОПП: «Очень странный сезон. Ливерпуль хочет вернуться в ЛЧ»
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нужен ли опрос? УЕФА назвал кандидатов на лучшего игрока недели в ЛЧ
Ливерпуль Реал Мадрид отчеты Реал - Ливерпуль Лига чемпионов стадион Сантьяго Бернабеу
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 15 марта 2023, 21:43 1
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

Финал четырех запланирован в швейцарском Ньоне с 21 по 24 апреля

Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Футбол | 15 марта 2023, 23:58 7
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль

Команда Карло Анчелотти с холодной головой похоронила шансы соперников в двухматчевой дуэли

Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Биатлон | 15.03.2023, 18:59
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Теннис | 16.03.2023, 10:05
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Шквал критики для легенды. Почему фаны Вальядолида и Крузейро хулят Роналдо
Футбол | 16.03.2023, 14:54
Шквал критики для легенды. Почему фаны Вальядолида и Крузейро хулят Роналдо
Шквал критики для легенды. Почему фаны Вальядолида и Крузейро хулят Роналдо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
15.03.2023, 11:23 23
Теннис
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
14.03.2023, 20:11 24
Бокс
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
16.03.2023, 00:15 18
Футбол
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
15.03.2023, 00:12 4
Футбол
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
15.03.2023, 11:17 1
Футбол
Определены 6 из 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов
Определены 6 из 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов
15.03.2023, 00:35
Футбол
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
14.03.2023, 19:28 44
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.03.2023, 07:00 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности