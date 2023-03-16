На Бернабеу после матча включили You’ll Never Walk Alone вместо гимна Реала

После завершения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) вместо гимна мадридского клуба на «Сантьяго Бернабеу» включили гимн «Ливерпуля».

Это был способ, которым «сливочные» поблагодарили «красных» за отличное отношение к ним в первом матче, дата которого совпала со смертью Амансио Амаро, легенды и почетного президента мадридцев.

Отметим, что после минуты молчания, с которой начался матч, бывший игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш возложил цветы к сектору, занятому болельщиками «Реала».