На Бернабеу после матча включили You’ll Never Walk Alone вместо гимна Реала
Мадридцы таким образом поблагодарили английский клуб за отличное отношение к ним в первом матч
После завершения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) вместо гимна мадридского клуба на «Сантьяго Бернабеу» включили гимн «Ливерпуля».
Это был способ, которым «сливочные» поблагодарили «красных» за отличное отношение к ним в первом матче, дата которого совпала со смертью Амансио Амаро, легенды и почетного президента мадридцев.
Отметим, что после минуты молчания, с которой начался матч, бывший игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш возложил цветы к сектору, занятому болельщиками «Реала».
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