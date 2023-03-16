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Украина. Премьер лига
16 марта 2023, 14:08 |
1364
3

Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей

Виталий Буяльский и Александр Караваев не помогут столичному клубу в важной игре

16 марта 2023, 14:08 |
1364
3
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

18 марта в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в рамках 18-го тура УПЛ «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю».

В составе «бело-синих» есть два футболиста, которые не смогут сыграть в этом поединке из-за дисквалификации – Виталий Буяльский и Александр Караваев. Виталий после финального свистка победного матча с «Днепром-1» получил прямую красную карточку, а Александр на 86-й минуте того же поединка получил желтую, ставшую для него четвертой в нынешнем розыгрыше УПЛ.

Под угрозой дисквалификации в «Динамо» находится Джастин Лонвейк, в пассиве которого 3 желтые карточки в чемпионате Украины. Также 3 «горчичника» в УПЛ 2022/2023 получил Денис Попов, но он под угрозой наказания не находится, ведь одна из его желтых относится к красной в игре с «Колосом».

Что касается луганчан, то у них нет ни одного дисквалифицированного футболиста. Более того, ни один игрок «Зари» не находится под угрозой пропуска матча следующего тура.

Игра начнется в 14.00.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Самое интересное, что у Буяльского в графе сколько игр он пропустит стоит звездочка вместо количества игр.
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+2
Умник
Караваев это не потеря, а скорее усиление.))))
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0
kadaad
Буяльский - идиот!
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-3
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