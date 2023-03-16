Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей

18 марта в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в рамках 18-го тура УПЛ «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю».

В составе «бело-синих» есть два футболиста, которые не смогут сыграть в этом поединке из-за дисквалификации – Виталий Буяльский и Александр Караваев. Виталий после финального свистка победного матча с «Днепром-1» получил прямую красную карточку, а Александр на 86-й минуте того же поединка получил желтую, ставшую для него четвертой в нынешнем розыгрыше УПЛ.

Под угрозой дисквалификации в «Динамо» находится Джастин Лонвейк, в пассиве которого 3 желтые карточки в чемпионате Украины. Также 3 «горчичника» в УПЛ 2022/2023 получил Денис Попов, но он под угрозой наказания не находится, ведь одна из его желтых относится к красной в игре с «Колосом».

Что касается луганчан, то у них нет ни одного дисквалифицированного футболиста. Более того, ни один игрок «Зари» не находится под угрозой пропуска матча следующего тура.

Игра начнется в 14.00.