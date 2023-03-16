ТИАФО: «Не позволю Рублеву, Звереву и Циципасу забирать себе все деньги»
Американский теннисист принял решение играть серьезно
25-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо, который впервые вышел в полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллс, рассказал, почему раньше ему не удавалась оправдать высоких ожиданий своих болельщиков.
«У меня очень скромное происхождение. Когда мне было 18-19 лет, я уже стоял в топ-100, про меня говорили, что я сделаю то-то, что я американская надежда, бла-бла-бла. Было тяжело. Я оказался к этому не готов. Я был молодым, у меня деньги завелись, я наслаждался жизнью. А сейчас я себя умерил.
Самое главное, что я увидел впереди себя ровесников, с которыми играл в юниорах: Рублева, Зверева, Циципаса. И что, я просто так позволю им еще долго забирать себе все деньги? Я же с ними играл, иногда их побеждал. Но мне не хватало стабильности. И я решил, что нужно что-то менять.
Я слишком сильно люблю теннис, чтобы в этом не разобраться. Я собрал сильную команду, взял на себя ответственность и стремлюсь понять, насколько хорош я могу быть в этой игре. Я ей многим обязан», – сказал Тиафо, который занимает 16-ю строчку мирового рейтинга.
В полуфинале Тиафо сразится против пятого сеяного Даниила Медведева.
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