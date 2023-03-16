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  4. ТИАФО: «Не позволю Рублеву, Звереву и Циципасу забирать себе все деньги»
ATP
16 марта 2023, 13:50 |
589
0

ТИАФО: «Не позволю Рублеву, Звереву и Циципасу забирать себе все деньги»

Американский теннисист принял решение играть серьезно

16 марта 2023, 13:50 |
589
0
ТИАФО: «Не позволю Рублеву, Звереву и Циципасу забирать себе все деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

25-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо, который впервые вышел в полуфинал Мастерса в Индиан-Уэллс, рассказал, почему раньше ему не удавалась оправдать высоких ожиданий своих болельщиков.

«У меня очень скромное происхождение. Когда мне было 18-19 лет, я уже стоял в топ-100, про меня говорили, что я сделаю то-то, что я американская надежда, бла-бла-бла. Было тяжело. Я оказался к этому не готов. Я был молодым, у меня деньги завелись, я наслаждался жизнью. А сейчас я себя умерил.

Самое главное, что я увидел впереди себя ровесников, с которыми играл в юниорах: Рублева, Зверева, Циципаса. И что, я просто так позволю им еще долго забирать себе все деньги? Я же с ними играл, иногда их побеждал. Но мне не хватало стабильности. И я решил, что нужно что-то менять.

Я слишком сильно люблю теннис, чтобы в этом не разобраться. Я собрал сильную команду, взял на себя ответственность и стремлюсь понять, насколько хорош я могу быть в этой игре. Я ей многим обязан», – сказал Тиафо, который занимает 16-ю строчку мирового рейтинга.

В полуфинале Тиафо сразится против пятого сеяного Даниила Медведева.

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Источник ASAP text
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