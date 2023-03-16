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Лига чемпионов
16 марта 2023, 13:13 |
568
0

Нужен ли опрос? УЕФА назвал кандидатов на лучшего игрока недели в ЛЧ

Вряд ли у Холанда есть конкуренты

16 марта 2023, 13:13 |
568
0
Нужен ли опрос? УЕФА назвал кандидатов на лучшего игрока недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

УЕФА определился с кандидатами на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Открытое голосование проходит на официальном сайте УЕФА. За эту награду борются: Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Виктор Осимхен («Наполи»), Карим Бензема («Реал») и Хакан Чалханоглу («Интер»). Все четверо – лучшие игроки ответных матчей 1/4 финала ЛЧ на этой неделе.

Естественно, явным фаворитом является Эрлинг Холанд, который за 57 минут оформил пента-трик в ворота «РБ Лейпцига».

Осимхен оформил дубль «Айнтрахту», а Бензема забил единственный гол в матче «Реал» – «Ливерпуль». У Чалханоглу нет результативных действий, но отметился 94% точности передач в игре с «Порту».

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лучший игрок Лига чемпионов Эрлинг Холанд Карим Бензема Хакан Чалханоглу Виктор Осимхен
Источник УЕФА
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