Нужен ли опрос? УЕФА назвал кандидатов на лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА определился с кандидатами на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Открытое голосование проходит на официальном сайте УЕФА. За эту награду борются: Эрлинг Холанд («Ман Сити»), Виктор Осимхен («Наполи»), Карим Бензема («Реал») и Хакан Чалханоглу («Интер»). Все четверо – лучшие игроки ответных матчей 1/4 финала ЛЧ на этой неделе.

Естественно, явным фаворитом является Эрлинг Холанд, который за 57 минут оформил пента-трик в ворота «РБ Лейпцига».

Осимхен оформил дубль «Айнтрахту», а Бензема забил единственный гол в матче «Реал» – «Ливерпуль». У Чалханоглу нет результативных действий, но отметился 94% точности передач в игре с «Порту».