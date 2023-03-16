Руководитель пресс-службы Металлиста: «Мы слухи не комментируем»

Руководитель пресс-службы харьковского «Метал листа» Максим Иванов коротко отреагировал на информацию о том, что в клубе уже 3 месяца не выплачивают зарплату:

«Мы слухи не комментируем. Команда и тренерский штаб готовятся к очень важной игре. Не до этого [не до слухов] сейчас».

Также сегодня, 16 марта, стало известно, что главный тренер «Металлиста» Перица Огненович покинул команду, а его место занял Руслан Фомин.

17 марта харьковчане сыграют в 17-м туре УПЛ против «Александрии» в Ужгороде на стадионе «Авангард».