СУДАКОВ: «Уверен на сто процентов, что нам под силу пройти Фейеноорд»

20-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с нидерландским «Фейеноордом».

– Уверен на сто процентов, что нам под силу пройти «Фейеноорд». Да, первая игра была скомканная. Но этому есть объективные причины: у Топалова мало игровой практики, у Тейлора - тоже, Матвиенко под правую ногу тяжело играть... Определяющую роль в этом матче сыграли изменения в составе, но все же результат 1:1 считаю неплохим.

– То есть морально давления, учитывая, что этот поединок решающий за выход в четвертьфинал, нет?

– Мне нравится, что от нас никто ничего не ожидает и после каждого матча все удивляются. Но внутри нашего коллектива понимаем, что мы можем. За последние полгода мы показали на какой уровень вышел каждый индивидуально и команда в целом. Поэтому «Фейеноорд», «Ренн», «Реал», «Лейпциг», «Селтик»... В матчах со всеми командами, с которыми мы встречались, показали, что мы можем играть как бы ни было тяжело. Можем не только терпеть, но и показывать хороший футбол. Уверен, что не от команд, а от нас зависит как мы играем.

– На данный момент вы в реалиях «Фейеноорда». Тебе вообще близок чемпионат Нидерландов?

– Мне нравится «Аякс», их школа. Когда я еще находился в академии «Металлиста», у нас была очень похожая структура по развитию. Они тогда были примером. Я даже немного болел за «Аякс». Особенно, когда в команде играли Де Йонг, Де Лигхт, Нерес... Когда мы были на сборах в Нидерландах и играли с некоторыми командами, я немного удивился, думал, что тут более техничный футбол, все через пас. Но тут и борьбы много, не стесняются и выбить мяч. Помним, что в прошлом году «Фейеноорд» был в финале Лиги конференций, «Аякс» всегда играет в Лиге чемпионов и выходит из группы, а это говорит о том, что у них очень сильный чемпионат. В первую очередь очень конкурентоспособный - никогда не знаешь, кто будет чемпионом.

– У «Фейеноорда» очень горячие фанаты. На стадионе в день матча, наверняка, будет аншлаг. Уже привыкли играть в такой атмосфере, когда болельщики гонят соперника вперед?

– Помню в матче против «Селтика» нас освистывали, да и в Ренне тоже была накаленная атмосфера. Принимаем этот фактор, чувствуем давление со стороны болельщиков, но иногда это только для нас плюс, больше подстегивает.

Матч «Фейеноорд» – «Шахтер» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 19:45 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.