Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лисандро МАРТИНЕС: «Играть за Манчестер Юнайтед –это мечта»
Лига Европы
16 марта 2023, 11:11 |
179
0

Лисандро МАРТИНЕС: «Играть за Манчестер Юнайтед –это мечта»

Защитник «красных дьяволов» доволен своим положением

16 марта 2023, 11:11 |
179
0
Лисандро МАРТИНЕС: «Играть за Манчестер Юнайтед –это мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».

«Страсть любого футболиста – играть сердцем. У нас тесная связь с нашими болельщиками. Я был тронут, когда услышал, как болельщики скандируют мое имя. Приехать в Англию и играть за «Манчестер Юнайтед» – это мечта», - сказал Лисандро Мартинес.

Матч «Бетис» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 19:45 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 4:1.

По теме:
СУДАКОВ: «Уверен на сто процентов, что нам под силу пройти Фейеноорд»
Микель АРТЕТА: «Спортингу нельзя давать много свободного пространства»
ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мечты и амбиции должны быть, но нельзя забывать о реальности»
Лисандро Мартинес Бетис Манчестер Юнайтед Лига Европы
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Бокс | 15 марта 2023, 13:41 13
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это

Главное о ситуации с очень долгими переговорами украинца и британца

Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой
Война | 15 марта 2023, 16:15 9
Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой
Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой

Масштабный опрос населения

Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Теннис | 15.03.2023, 11:23
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
В Испании верят, что Украина еще может подключиться 4-й к заявке на ЧМ-2030
Футбол | 16.03.2023, 06:05
В Испании верят, что Украина еще может подключиться 4-й к заявке на ЧМ-2030
В Испании верят, что Украина еще может подключиться 4-й к заявке на ЧМ-2030
У Металлиста серьезные проблемы: Огненович – не тренер, 3-месячные долги
Футбол | 16.03.2023, 10:32
У Металлиста серьезные проблемы: Огненович – не тренер, 3-месячные долги
У Металлиста серьезные проблемы: Огненович – не тренер, 3-месячные долги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
14.03.2023, 17:29 12
Футбол
Обещал – сделал. Голкипер Баварии отправил своему спасителю 700 кг шоколада
Обещал – сделал. Голкипер Баварии отправил своему спасителю 700 кг шоколада
15.03.2023, 05:33 2
Футбол
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
Еще одна суперзвезда женского биатлона объявила о завершении карьеры
14.03.2023, 19:44 1
Биатлон
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
14.03.2023, 11:00 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026
14.03.2023, 19:06 2
Футбол
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
14.03.2023, 14:13 20
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.03.2023, 07:00 1
Биатлон
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
15.03.2023, 07:36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности