Лисандро МАРТИНЕС: «Играть за Манчестер Юнайтед –это мечта»
Защитник «красных дьяволов» доволен своим положением
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».
«Страсть любого футболиста – играть сердцем. У нас тесная связь с нашими болельщиками. Я был тронут, когда услышал, как болельщики скандируют мое имя. Приехать в Англию и играть за «Манчестер Юнайтед» – это мечта», - сказал Лисандро Мартинес.
Матч «Бетис» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 19:45 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 4:1.
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