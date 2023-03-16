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16 марта 2023, 10:50 | Обновлено 16 марта 2023, 10:52
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0

Астон Вилла – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 18 марта в 19:00 по Киеву

16 марта 2023, 10:50 | Обновлено 16 марта 2023, 10:52
65
0
Астон Вилла – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 марта на «Вилла Парк» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» встретится с «Борнмутом». Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Клуб пока что остается среди середняков Премьер-Лиги. Но все же кажется, что вряд ли в Бирмингеме сожалеют о том, что осенью решили сменить молодого Стивена Джеррарда на намного более опытного Унаи Эмери. При испанце получилось заметно прибавить, и, возможно, в следующем розыгрыше АПЛ именно виллане возьмут путевку в еврокубках. Да, бывают явные провалы, типа вылета из кубка от ноунейма, Стивенэйджа. Но, как правило, при нынешнем наставнике получается хорошо брать свои очки. Так было и с Эвертоном (0-2 на выезде), и с Кристал Пэлас (1-0 дома). В прошлое воскресенье был поединок с Вест Хэмом, и вот в нем уже закончили только ничьей. Быстро пропустили, смогли ответить, но на этом и успокоились.

Борнмут

Команда только по итогам прошлого сезона вернулась в Английскую Премьер-Лигу, причем напрямую. Но этих заслуг, как и старта с победы, не хватило для того, чтобы Скотт Паркер сохранил тренерский пост после 0-9 с Ливерпулем. Примечательно, что его преемник, неопытный Гари о'Нил, вплоть до весны удерживается на должности, хотя результаты не впечатляют. Периодические успехи есть, в том числе в феврале была ничья с Ньюкаслом и даже победа над Вулверхэмптоном. Но львиная часть поединков заканчивалась поражениями, что привело к последнему месту. Да, с Арсеналом вели 2-0, но что толку, если на 97-й минуте в итоге канониры оформили волевые 3-2? Фортуна вернула долги с Ливерпулем - тот играл лучше, но не забивал, даже с пенальти. В итоге аутсайдер ухитрился выиграть 1-0.

Статистика личных встреч

Невероятно, но Борнмут выиграл все 4 крайних поединка. В том числе и 2-0 в стартовом туре, еще при Скотте Паркере.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что вишенки выдадут 2-ю сенсацию подряд. Рекомендуем ставить на то, что Астон Вилла победит в Бирмингеме с коэффициентом - 1,71.

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Астон Вилла Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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