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Лига Европы
16 марта 2023, 10:55 | Обновлено 16 марта 2023, 11:00
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Микель АРТЕТА: «Спортингу нельзя давать много свободного пространства»

Наставник «Арсенала» – о предстоящем ответном матче с португальским клубом

16 марта 2023, 10:55 | Обновлено 16 марта 2023, 11:00
101
0
Микель АРТЕТА: «Спортингу нельзя давать много свободного пространства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга».

«Хотим сыграть так же, как в Лиссабоне, но добиться лучшего результата и победить. Мы блестяще оборонялись против «Фулхэма» в воскресенье. Действовали агрессивно, с большой самоотдачей сражались за мяч и хорошо защищались возле штрафной. То же самое мы должны продемонстрировать завтра. Лучшие команды в Европе сразу же наказывают, если дать им много свободного пространства. Этого определенно нельзя допустить завтра», - сказал Артета.

Матч «Арсенал» – «Спортинг» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 22:00 по Киеву.

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Микель Артета Арсенал - Спортинг Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Лига Европы
Источник УЕФА
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