Микель АРТЕТА: «Спортингу нельзя давать много свободного пространства»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга».

«Хотим сыграть так же, как в Лиссабоне, но добиться лучшего результата и победить. Мы блестяще оборонялись против «Фулхэма» в воскресенье. Действовали агрессивно, с большой самоотдачей сражались за мяч и хорошо защищались возле штрафной. То же самое мы должны продемонстрировать завтра. Лучшие команды в Европе сразу же наказывают, если дать им много свободного пространства. Этого определенно нельзя допустить завтра», - сказал Артета.

Матч «Арсенал» – «Спортинг» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 22:00 по Киеву.