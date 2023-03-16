ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мечты и амбиции должны быть, но нельзя забывать о реальности»

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

«Главное – верить и стараться с первой минуты и до последней. До стартового свистка никто не знает, как закончится матч. Надо сыграть умно. Мы провели хороший первый тайм в Манчестере и должны следовать по тому же пути. Мечты и амбиции должны быть, но нельзя забывать о реальности», - сказал Пеллегрини.

Матч «Бетис» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 19:45 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 4:1.