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  4. ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мечты и амбиции должны быть, но нельзя забывать о реальности»
Лига Европы
16 марта 2023, 10:28 |
245
0

ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мечты и амбиции должны быть, но нельзя забывать о реальности»

Наставник «Бетиса» – о шансах выйти в четвертьфинал Лиги Европы

16 марта 2023, 10:28 |
245
0
ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мечты и амбиции должны быть, но нельзя забывать о реальности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

«Главное – верить и стараться с первой минуты и до последней. До стартового свистка никто не знает, как закончится матч. Надо сыграть умно. Мы провели хороший первый тайм в Манчестере и должны следовать по тому же пути. Мечты и амбиции должны быть, но нельзя забывать о реальности», - сказал Пеллегрини.

Матч «Бетис» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 19:45 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 4:1.

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Бетис Манчестер Юнайтед Лига Европы Мануэль Пеллегрини
Источник УЕФА
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