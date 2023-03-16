Эрик ТЕН ХАГ: «Нельзя останавливаться. Нам нужны наши лучшие игроки»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».

«Это серьезный матч, и мы выставим оптимальный состав. Надо выпустить игроков, которые смогут подстроиться под игру соперника по ходу матча. Знаем, что «Бетис» умеет это делать, потому что у него очень хорошие игроки. Мы должны быть готовы к поединку с ними.

Сыграет и Каземиро, и Бруну Фернандеш. «Бетис» - очень хороший соперник. На прошлой неделе мы добились положительного результата, но нельзя останавливаться. Нам нужны наши лучшие игроки и наша лучшая команда», - сказал тен Хаг.

Матч «Бетис» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 19:45 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 4:1.