Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Нельзя останавливаться. Нам нужны наши лучшие игроки»
Лига Европы
16 марта 2023, 10:09 | Обновлено 16 марта 2023, 10:13
237
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Нельзя останавливаться. Нам нужны наши лучшие игроки»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем ответном матче с «Бетисом»

16 марта 2023, 10:09 | Обновлено 16 марта 2023, 10:13
237
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Нельзя останавливаться. Нам нужны наши лучшие игроки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».

«Это серьезный матч, и мы выставим оптимальный состав. Надо выпустить игроков, которые смогут подстроиться под игру соперника по ходу матча. Знаем, что «Бетис» умеет это делать, потому что у него очень хорошие игроки. Мы должны быть готовы к поединку с ними.

Сыграет и Каземиро, и Бруну Фернандеш. «Бетис» - очень хороший соперник. На прошлой неделе мы добились положительного результата, но нельзя останавливаться. Нам нужны наши лучшие игроки и наша лучшая команда», - сказал тен Хаг.

Матч «Бетис» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 16 марта. Начало в 19:45 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 4:1.

По теме:
СУДАКОВ: «Уверен на сто процентов, что нам под силу пройти Фейеноорд»
Лисандро МАРТИНЕС: «Играть за Манчестер Юнайтед –это мечта»
Микель АРТЕТА: «Спортингу нельзя давать много свободного пространства»
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Бетис Лига Европы
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1040 россиян, 12 танков и 11 ББМ
Война | 16 марта 2023, 09:00 1
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1040 россиян, 12 танков и 11 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1040 россиян, 12 танков и 11 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Биатлон | 15 марта 2023, 18:59 6
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»

Украинская биатлонистка – о планах на будущее

Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Футбол | 15.03.2023, 23:58
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
Футбол | 16.03.2023, 04:42
БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Футбол | 15.03.2023, 11:17
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
15.03.2023, 13:41 13
Бокс
Экс-чемпион мира: «Лома – единственная причина, почему у Хейни все пояса»
Экс-чемпион мира: «Лома – единственная причина, почему у Хейни все пояса»
14.03.2023, 15:02
Бокс
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
15.03.2023, 11:23 18
Теннис
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
14.03.2023, 19:28 44
Теннис
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
14.03.2023, 23:51 36
Футбол
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
15.03.2023, 00:12 4
Футбол
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
14.03.2023, 14:05 6
Футбол
Источник: Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 не в Польше
Источник: Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 не в Польше
14.03.2023, 12:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности