Вирджил ВАН ДЕЙК: «Модрич и Бензема делают разницу»

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, если честно, первый тайм был довольно равным. Всегда было очень трудной задачей приехать сюда и все изменить. Но ты стараешься не заглядывать вперед, ты стараешься выиграть. Все время, что я в «Ливерпуле», мне ни разу не удалось выиграть у них, хоть и мы всегда хотели что-то сделать – мы хотели победить. Думаю, в первом тайме мы создали несколько опасных моментов. У них тоже было несколько ударов издалека. Основной проблемой было отставание в 3 гола после первой игры.

Я думаю, ты играешь против команды, которая никогда не волнуется. Даже когда вы оказываете на них давление, даже если у них бывают трудные моменты, они стараются сохранять спокойствие, и, очевидно, у них есть для этого игроки. Если вы посмотрите на Модрича, Бензема – они создают разницу. Особенно, когда они находятся под давлением», - сказал ван Дейк.