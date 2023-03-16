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  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Модрич и Бензема делают разницу»
Лига чемпионов
16 марта 2023, 08:38 | Обновлено 16 марта 2023, 08:59
698
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Модрич и Бензема делают разницу»

Защитник «Ливерпуля» – о поражении от «Реала»

16 марта 2023, 08:38 | Обновлено 16 марта 2023, 08:59
698
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Модрич и Бензема делают разницу»
Sky Sports. Вирджил ван Дейк

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, если честно, первый тайм был довольно равным. Всегда было очень трудной задачей приехать сюда и все изменить. Но ты стараешься не заглядывать вперед, ты стараешься выиграть. Все время, что я в «Ливерпуле», мне ни разу не удалось выиграть у них, хоть и мы всегда хотели что-то сделать – мы хотели победить. Думаю, в первом тайме мы создали несколько опасных моментов. У них тоже было несколько ударов издалека. Основной проблемой было отставание в 3 гола после первой игры.

Я думаю, ты играешь против команды, которая никогда не волнуется. Даже когда вы оказываете на них давление, даже если у них бывают трудные моменты, они стараются сохранять спокойствие, и, очевидно, у них есть для этого игроки. Если вы посмотрите на Модрича, Бензема – они создают разницу. Особенно, когда они находятся под давлением», - сказал ван Дейк.

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Лука Модрич Карим Бензема Вирджил ван Дейк Ливерпуль Реал Мадрид Реал - Ливерпуль Лига чемпионов
Источник ФК Ливерпуль
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