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  4. Хавбек Наполи: «Теперь другие команды должны нас бояться»
Лига чемпионов
16 марта 2023, 08:17 | Обновлено 16 марта 2023, 08:22
208
3

Хавбек Наполи: «Теперь другие команды должны нас бояться»

Петр Зелиньски – о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов

16 марта 2023, 08:17 | Обновлено 16 марта 2023, 08:22
208
3
Хавбек Наполи: «Теперь другие команды должны нас бояться»
ФК Наполи. Петр Зелиньски

Полузащитник итальянского «Наполи» Петр Зелиньски прокомментировал разгромную победу над немецким «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие команды должны нас бояться. Мы рады за клуб и за наших болельщиков, которые всегда здорово нас поддерживают. Мы счастливы, но знаем, что можем добиться большего», - сказал Зелиньски.

Благодаря этой победе «Наполи» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Петр Зелиньски Наполи Лига чемпионов Айнтрахт Франкфурт Наполи - Айнтрахт
Источник УЕФА
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Mike000000
Реал,Бавария, или Ман Сити должны вас боятся?
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