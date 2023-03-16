Хавбек Наполи: «Теперь другие команды должны нас бояться»

Полузащитник итальянского «Наполи» Петр Зелиньски прокомментировал разгромную победу над немецким «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие команды должны нас бояться. Мы рады за клуб и за наших болельщиков, которые всегда здорово нас поддерживают. Мы счастливы, но знаем, что можем добиться большего», - сказал Зелиньски.

Благодаря этой победе «Наполи» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.