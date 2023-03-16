Лига чемпионов16 марта 2023, 08:17 | Обновлено 16 марта 2023, 08:22
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Хавбек Наполи: «Теперь другие команды должны нас бояться»
Петр Зелиньски – о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов
16 марта 2023, 08:17 | Обновлено 16 марта 2023, 08:22
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Полузащитник итальянского «Наполи» Петр Зелиньски прокомментировал разгромную победу над немецким «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие команды должны нас бояться. Мы рады за клуб и за наших болельщиков, которые всегда здорово нас поддерживают. Мы счастливы, но знаем, что можем добиться большего», - сказал Зелиньски.
Благодаря этой победе «Наполи» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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