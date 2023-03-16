В Испании верят, что Украина еще может подключиться 4-й к заявке на ЧМ-2030

На днях Луис Рубиалес, президент RFEF (Королевской федерации футбола Испании), и Фернанду Гомеш, президент FPF (Федерации футбола Португалии) достигли соглашения с Фузи Лекжаа, президентом FRMF (Королевской марокканской федерации футбола), о формировании совместной кандидатуры на проведение ЧМ-2030.

Футбольные федерации Испании и Португалии надеются, что Украинская ассоциация футбола и ее президент Андрей Павелко преодолеют трудности, с которыми они сталкиваются в данный момент, чтобы представить совместную кандидатуру четырех стран. Такое заявление опубликовано на сайте RFEF (Королевской федерации футбола Испании).

Официально о заявке Испании, Португалии и Марокко на проведение ЧМ-2030 будет объявлено на рабочей встрече представителей национальных федераций УЕФА, организованной во время 73-го Конгресса ФИФА, который пройдет 16 марта в Кигали (Руанда).

Инициатива трех федераций была воспринята очень положительно и получила широкую поддержку, сообщает RFEF.