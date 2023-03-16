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  4. КЛОПП: «Даже если бы Ливерпуль играл дома, то все равно бы вылетел»
Лига чемпионов
16 марта 2023, 05:00 | Обновлено 16 марта 2023, 05:18
86
0

КЛОПП: «Даже если бы Ливерпуль играл дома, то все равно бы вылетел»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение в ЛЧ от «Реала»

16 марта 2023, 05:00 | Обновлено 16 марта 2023, 05:18
86
0
КЛОПП: «Даже если бы Ливерпуль играл дома, то все равно бы вылетел»
УЕФА. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала» (0:1):

«Если хочешь пройти дальше, играть нужно самозабвенно – сегодня у нас этого не получилось. Прошел тот, кто должен был пройти, а мы должны это признать. Реал контролировал ход игры. Это совсем не то, чего мы хотели, однако получили в итоге именно это.

Нужны голевые моменты. В игре, которую мы сегодня видели, «Реал» был сильнее. Он был лучше в трех из четырех суммарно сыгранных таймов. Даже если бы мы играли дома, то при сегодняшней игре тоже, вероятнее всего, вылетели бы.

Мы готовились провести игру по-особенному, но не смогли показать сегодня этого на поле. Никто не задумается о том, как же это «Ливерпуль» не прошел дальше. Все так, как есть, и нам остается только принять это».

Финалист ЛЧ-2007 в составе «Ливерпуля» Питер Крауч:

«Не думаю, что кто-нибудь верил в то, что «Ливерпуль» способен будет такое совершить. Реал до такой степени доминировал на поле во втором тайме, что комфортно и легко довел игру до логичного завершения».

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Ливерпуль Реал Мадрид Реал - Ливерпуль Лига чемпионов Юрген Клопп Питер Крауч
Источник УЕФА
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