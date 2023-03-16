БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
Нападающий «Реала» готов сыграть с «Барселоной» в воскресенье
Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).
«Это был очень непростой, тяжелый матч. Но мы с первых минут показали, как сильно мы хотим победить и выйти в следующий раунд.
Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень. Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с «Барселоной» в воскресенье.
С кем бы ты не играл, приходится стараться и преодолевать трудности. Таков современный футбол. Не важно, сколько усилий придется затратить. Нас волновала только победа, и мы добились ее».
Форвард Карим Бензема забил единственный в матче гол и был признан лучшим игроком поединка.
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