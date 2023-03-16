Винисиус или Бензема? Назван лучший игрок матча Реала против Ливерпуля
WhoScored поставил одинаковые оценки (по 7.9) двум форвардам «Реала»
Вечером 15 марта стадию 1/8 финала Лиги чемпионов успешно преодолел «Реал», одержав вторую победу над Ливерпулем» (1:0).
Лучшим игроком матча в УЕФА признали автора единственного гола Карима Бензема. Комментарий группы технических наблюдателей УЕФА:
«Хорошее командное взаимодействие. Он всегда успешно цеплялся за мяч для своей команды и стремился занять верную позицию, угрожая воротам. В конечном итоге он забил единственный и решающий в игре гол».
Интересно, что веб-портал WhoScored поставил одинаковые оценки (по 7.9) форвардам «Реала» Кариму Бензема и Винисиусу Жуниору.
Оценки WhoScored за матч Реал – Ливерпуль – 1:0
The main man 🏆#UCL pic.twitter.com/X2QhlLkjK5— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023
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