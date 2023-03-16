Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус или Бензема? Назван лучший игрок матча Реала против Ливерпуля
Лига чемпионов
16 марта 2023, 04:05 | Обновлено 16 марта 2023, 04:28
99
0

Винисиус или Бензема? Назван лучший игрок матча Реала против Ливерпуля

WhoScored поставил одинаковые оценки (по 7.9) двум форвардам «Реала»

16 марта 2023, 04:05 | Обновлено 16 марта 2023, 04:28
99
0
Винисиус или Бензема? Назван лучший игрок матча Реала против Ливерпуля
УЕФА. Карим Бензема

Вечером 15 марта стадию 1/8 финала Лиги чемпионов успешно преодолел «Реал», одержав вторую победу над Ливерпулем» (1:0).

Лучшим игроком матча в УЕФА признали автора единственного гола Карима Бензема. Комментарий группы технических наблюдателей УЕФА:

«Хорошее командное взаимодействие. Он всегда успешно цеплялся за мяч для своей команды и стремился занять верную позицию, угрожая воротам. В конечном итоге он забил единственный и решающий в игре гол».

Интересно, что веб-портал WhoScored поставил одинаковые оценки (по 7.9) форвардам «Реала» Кариму Бензема и Винисиусу Жуниору.

Оценки WhoScored за матч Реал – Ливерпуль – 1:0

По теме:
КЛОПП: «Даже если бы Ливерпуль играл дома, то все равно бы вылетел»
БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
АНЧЕЛОТТИ: «Лига чемпионов – очень капризный турнир. Его нелегко выиграть»
Ливерпуль Реал Мадрид Реал - Ливерпуль Лига чемпионов Карим Бензема Винисиус Жуниор лучший игрок WhoScored
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная рф хочет сыграть в чемпионате Центральной Азии. УЕФА не против
Футбол | 15 марта 2023, 20:19 4
Сборная рф хочет сыграть в чемпионате Центральной Азии. УЕФА не против
Сборная рф хочет сыграть в чемпионате Центральной Азии. УЕФА не против

Похоже, результаты матчей будут засчитаны в зачет рейтинга ФИФА

КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
Бокс | 15 марта 2023, 10:07 5
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»

Виталий поделился мнением о ситуации в любительском боксе

Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой
Война | 15.03.2023, 16:15
Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой
Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой
Реал – Ливерпуль – 1:0. Сейвы Алиссона и ассист Вини лежа. Видеообзор
Футбол | 16.03.2023, 00:31
Реал – Ливерпуль – 1:0. Сейвы Алиссона и ассист Вини лежа. Видеообзор
Реал – Ливерпуль – 1:0. Сейвы Алиссона и ассист Вини лежа. Видеообзор
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Бокс | 15.03.2023, 13:41
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
15.03.2023, 11:23 18
Теннис
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
14.03.2023, 20:11 24
Бокс
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
15.03.2023, 00:12 4
Футбол
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
14.03.2023, 14:13 20
Бокс
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
15.03.2023, 07:36
Теннис
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
14.03.2023, 11:00 8
Футбол
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
14.03.2023, 14:05 6
Футбол
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
15.03.2023, 11:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности