Винисиус или Бензема? Назван лучший игрок матча Реала против Ливерпуля

Вечером 15 марта стадию 1/8 финала Лиги чемпионов успешно преодолел «Реал», одержав вторую победу над Ливерпулем» (1:0).

Лучшим игроком матча в УЕФА признали автора единственного гола Карима Бензема. Комментарий группы технических наблюдателей УЕФА:

«Хорошее командное взаимодействие. Он всегда успешно цеплялся за мяч для своей команды и стремился занять верную позицию, угрожая воротам. В конечном итоге он забил единственный и решающий в игре гол».

Интересно, что веб-портал WhoScored поставил одинаковые оценки (по 7.9) форвардам «Реала» Кариму Бензема и Винисиусу Жуниору.

Оценки WhoScored за матч Реал – Ливерпуль – 1:0