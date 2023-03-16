15 марта, в преддверии выездного матча с «Фейенордом», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле стадиона «Де Куйп». По регламенту УЕФА первые 15 минут занятия были открыты для представителей СМИ.

Команда стартовала с традиционной разминки и квадратов, а основную часть подопечные Игоря Йовичевича посвятили игровым упражнениям, отработке ударов по воротам и двусторонке. В общей сложности предыгровая сессия длилась около часа.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Фейеноорд» – «Шахтер» состоится 16 марта в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» («Де Куйп»). Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Роттердаме перед матчем ЛЕ