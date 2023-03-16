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Лига Европы
16 марта 2023, 03:37 | Обновлено 16 марта 2023, 03:45
25
0

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Роттердаме перед матчем ЛЕ

Ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» состоится 16 марта

16 марта 2023, 03:37 | Обновлено 16 марта 2023, 03:45
25
0
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Роттердаме перед матчем ЛЕ
ФК Шахтер Донецк

15 марта, в преддверии выездного матча с «Фейенордом», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле стадиона «Де Куйп». По регламенту УЕФА первые 15 минут занятия были открыты для представителей СМИ.

Команда стартовала с традиционной разминки и квадратов, а основную часть подопечные Игоря Йовичевича посвятили игровым упражнениям, отработке ударов по воротам и двусторонке. В общей сложности предыгровая сессия длилась около часа.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Фейеноорд» – «Шахтер» состоится 16 марта в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» («Де Куйп»). Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Роттердаме перед матчем ЛЕ

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Источник ФК Шахтер Донецк
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