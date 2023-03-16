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Лига чемпионов
16 марта 2023, 03:10 | Обновлено 16 марта 2023, 03:34
57
0

Он забил дважды. Назван лучший игрок матча Наполи против Айнтрахта

Дубль Виктора Осимхена помог «Наполи» впервые выйти в четвертьфинал ЛЧ

16 марта 2023, 03:10 | Обновлено 16 марта 2023, 03:34
57
0
Он забил дважды. Назван лучший игрок матча Наполи против Айнтрахта
УЕФА. Виктор Осимхен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала против Айнтрахта» (3:0).

«Решил исход поединка невероятным ударом головой и вторым голом», – отметили технические наблюдатели УЕФА.

Дубль Виктора Осимхена помог «Наполи» впервые в истории выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Форвард неаполитанского клуба получил высокую оценку 8.9 от веб-портала WhoScored.

Оценки WhoScored за матч Наполи – Айнтрахт – 3:0

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Наполи Лига чемпионов Наполи - Айнтрахт Айнтрахт Франкфурт Виктор Осимхен WhoScored лучший игрок
Источник WhoScored
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