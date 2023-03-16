Он забил дважды. Назван лучший игрок матча Наполи против Айнтрахта
Дубль Виктора Осимхена помог «Наполи» впервые выйти в четвертьфинал ЛЧ
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала против Айнтрахта» (3:0).
«Решил исход поединка невероятным ударом головой и вторым голом», – отметили технические наблюдатели УЕФА.
Дубль Виктора Осимхена помог «Наполи» впервые в истории выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Форвард неаполитанского клуба получил высокую оценку 8.9 от веб-портала WhoScored.
Оценки WhoScored за матч Наполи – Айнтрахт – 3:0
The irrepressible Osimhen 💫#UCL pic.twitter.com/IZfrhrNYtg— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023
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